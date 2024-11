Come vedere le ATP Finals in TV e in streaming

Da domenica 10 novembre a domenica 17 novembre si disputano le ATP Finals 2024 a Torino. Ecco come vedere il torneo in TV e in streaming.

La stagione d’oro del tennis italiano cerca la degna conclusione alle ATP Finals 2024 che si disputano a Torino. Nel Masters di fine anno si affrontano i migliori otto tennisti dell’anno e a guidare la classifica c’è il nostro Jannik Sinner, capace di vincere due tornei del Grande Slam, alcuni Masters 1000 e di accumulare un vantaggio di oltre 3000 punti nella classifica ATP. I numeri del tennista italiano in questo 2024 sono incredibili: 65 vittorie e solamente 6 sconfitte. E può ancora migliorare in questo ultimo torneo della stagione. Il grande assente del Masters di fine anno è Novak Djokovic, che ha concluso la stagione per concentrarsi sulla prossima stagione. Oltre a Sinner, a disputarsi la vittoria delle ATP Finals troviamo Zverev, Alcaraz, Medvedev, Fritz, Ruud, De Minaur e Rublev.

Le regole delle ATP Finals sono un po’ differenti rispetto a quelle di un classico torneo di tennis. Gli otto tennisti sono divisi in due gruppi da 4 e si sfidano in un calendario all’italiana. I primi due tennisti di ogni girone si sfidano in semifinali e finale. Il sorteggio è stata abbastanza benevole con Sinner, che ha evitato nel girone Alcaraz ed eventualmente lo sfiderà solamente in semifinale o finale. L’altro grande scoglio è Alexander Zverev, salito fino alla seconda posizione della classifica ATP e vincitore quest’anno di alcuni Masters 1000, ma ha sempre mancato il grande appuntamento con i tornei del Grande Slam. Vincitore due volte in passato di questo torneo, punta al tris ed è uno dei favoriti.

Come tutti i Masters 1000, anche le ATP Finals sono un'esclusiva Sky e NowTV. Gli abbonati al pacchetto sport possono vedere sui canali delle due emittenti tutte le partite del Masters di fine anno, sia quelle del singolare sia del doppio. Se non avete ancora un abbonamento, potete approfittare dell'ottima offerta disponibile per il PassSport di NowTV. Solo in questi giorni lo trovi scontato del 40% e lo paghi 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Oltre ai migliori tornei di tennis al mondo, hai accesso a un numero di contenuti praticamente sterminato: tre partite di Serie A, la Champions League, l'Europa League, la Conference League, la NBA, la Formula 1 e la MotoGP.

Quando si disputano le ATP Finals 2024

Come si intuisce dal nome, l’ATP Finals è il torneo che conclude la stagione del tennis mondiale, perlomeno quello dei tornei ATP (la prossima settimana c’è la Coppa Davis e l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo vinto lo scorso anno). Il torneo comincia domenica 10 novembre e si conclude con la finale del singolare maschile domenica 17 novembre.

Si giocano in contemporanea sia le partite del torneo singolare sia del doppio maschile (dove è impegnata la coppia italiana Bolelli – Vavassori).

Come vedere in TV le ATP Finals

Sono due le possibilità per vedere in TV le ATP Finals 2024 di tennis: Sky e NowTV. La copertura del torneo sarà completa con anche tanti approfondimenti spalmati lungo tutta la settimana. Il canale di riferimento (disponibile su entrambe le piattaforme) sarà SkySport Tennis, ma le partite più importanti saranno trasmesse anche su SkySport Uno. Per vedere le partite su Sky basta essere abbonati al pacchetto Sport, mentre per NowTV bisogna avere l’abbonamento al PassSport e installare l’app sul proprio smart TV. Per il PassSport di NowTV è disponibile uno sconto del 40% che ti fa risparmiare un bel po’ di euro a fine anno. Un’occasione da non farsi scappare.

Come guardare in streaming le ATP Finals

Se non potete stare comodamente sdraiati sul divano di casa nel tifare Sinner, non dovete preoccuparvi: potete vedere le ATP Finals anche in streaming.

Per gli abbonati a Sky c’è l’app di SkyGo disponibile per qualsiasi smartphone, tablet e computer. Il funzionamento è molto semplice: basta installarla, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al torneo.

Se, invece, siete abbonati a NowTV basta scaricare l’omonima app disponibile sul Google Play Store e App Store e inserire le credenziali. Una volta selezionato il canale che sta trasmettendo il torneo, basta aspettare pochissimi secondi e partirà lo streaming della partita.

I gironi delle ATP Finals 2024

Come detto, le ATP Finals sono un torneo di tennis sui generis che non rispetta le classiche regole. Gli otto tennisti sono suddivisi in 4 fasce in base alla classifica annuale ATP e vengono sorteggiati in due diversi gironi. Il numero uno e il numero due della classifica vengono sorteggiati in due gironi separati e lo stesso vale per i tennisti della fascia due, tre e quattro. In questo modo i due gruppi sono abbastanza equilibrati. Ecco come sono stati sorteggiati i due gironi.

Gruppo Ilie Nastase

Sinner

Medvedev

Fritz

De Minaur

Gruppo John Newcombe

Zverev

Alcaraz

Ruud

Rublev

Quando gioca Sinner alle ATP Finals

È il gruppo di Jannik Sinner ad aprire le danze dell’ATP Finals 2024. Il tennista italiano debutterà domenica sera alle ore 20:45 contro De Minaur, un match sulla carta abbastanza abbordabile. I due si sonio già sfidati quest’anno e Sinner ha prevalso abbastanza agevolmente. Jannik tornerà in campo martedì e giovedì, ma i match non sono ancora stati decisi. Appuntamento a sabato per l’eventuale semifinale e a domenica per la finale.

Insieme al torneo singolare, si gioca anche quello del doppio. E anche qui abbiamo una coppia di italiani: Bolelli – Vavassori. Il doppio italiano sarà impegnato nelle partite del girone eliminatorio lunedì, mercoledì e venerdì. Semifinale e e finale eventualmente sabato e domenica.