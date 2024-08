Come vedere DAZN su Prime Video

Grazie all’accordo tra DAZN e Amazon del marzo 2024, da quest’anno è possibile vedere i contenuti della piattaforma di streaming dedicata allo sport anche tramite l’app di Prime Video, Serie A compresa.

L’accordo prevede la trasmissione di tutte le 10 partite di ciascun turno di Serie A, chiaramente solo se l’utente ha sottoscritto almeno l’abbonamento DAZN Standard.

Dal punto di vista tecnico ci sono delle piccole differenze tra guardare DAZN tramite Prime Video e guardarlo tramite le app ufficiali, mentre non c’è alcuna differenza di prezzo tranne il fatto che, per guardare DAZN su Prime Video, l’utente deve ovviamente essere già iscritto a Prime Video.

Su Prime Video DAZN arriva sotto forma di canale, quindi viene gestito esattamente come tutti gli altri Prime Video Channels. Il che vuol dire che l’abbonamento viene effettuato direttamente dall’app o dal sito di Prime Video.

Di conseguenza tramite Prime Video è possibile attivare sia il piano DAZN Start (quello senza Serie A), sia i piani DAZN Standard e DAZN Plus (entrambi con la Serie A).

L’attivazione è semplicissima: dal sito o dall’app di Prime Video bisogna andare nella sezione "Le mie iscrizioni" e, tra quelle suggerite, c’è anche quella di DAZN. Dopo aver fatto click, o tap, sull’icona di DAZN in questa sezione verrà mostrata una schermata dalla quale è possibile scegliere l’abbonamento da sottoscrivere.

Nella schermata successiva dovremo confermare la volontà di iscriverci a DAZN tramite Prime Video. Il pagamento avverrà tramite la carta associata all’abbonamento Prime Video.

Una cosa molto importante da sapere, prima di fare l’abbonamento al canale Prime Video di DAZN, è che questo abbonamento, pur costando quanto quello tradizionale, non permette all’utente di usare l’app di DAZN, né il sito web della piattaforma.

Chi si abbona a DAZN tramite Prime Video, infatti, può vedere le partite soltanto tramite l’app di Prime Video, o tramite il sito web di Prime Video.

Chi ha già un abbonamento a DAZN, invece, non può "spostarlo" su Prime Video. Può, però, aggiungere un secondo abbonamento a suo nome, tramite Prime Video.

Non è, però, necessario creare un account su dazn,com, perché i pagamenti e la fatturazione passano da Prime Video.

Infine, ma non è meno importante, bisogna anche sapere che con l’abbonamento a DAZN tramite Prime Video si possono usare contemporaneamente la metà dei dispositivi, rispetto all’abbonamento classico, ma solo se si scelgono gli abbonamenti più economici.

Chi sceglie DAZN Start o DAZN Standard può usare un solo dispositivo contemporaneamente (invece di due), chi sceglie DAZN Plus può usare due dispositivi contemporaneamente, anche in luoghi diversi (nessun cambiamento).

