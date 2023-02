Come vedere opera e balletto in streaming

Nasce LaScalaTV, il nuovo servizio ufficiale di streaming del Teatro alla Scala che consente agli appassionati di lirica, balletto e opera di vedere le dirette degli spettacoli ad un costo che varia in base al tipo di spettacolo e alla qualità con cui si intende riprodurre il contenuto. Il listino prezzi, pubblicato direttamente sul sito del Teatro alla Scala prevede un ticket virtuale di 4,90 euro per la visione di opere e balletti a catalogo in qualità HD. Si sale a 6,90 euro se si sceglie la risoluzione 4K.

Se si vuole vedere in diretta un’opera o un balletto si paga 9,90 o 11,90 euro rispettivamente se si opta per la qualità HD o UHD 4K. Per concerti, recital e contenuti per bambini, i materiali a catalogo partono da 2,90 euro (in HD) e salgono a 4,90 euro per quelli in 4K. I live sono fruibili a 4,90 euro in qualità HD e a 6,90 euro per la visione in 4K.

Come vedere LaScalaTV

Per accedere alla piattaforma LaScalaTV è necessario registrarsi indicando i dati richiesti nell’aposita sezione del sito. Il Teatro alla Scala specifica che l’iscrizione ai servizi di streaming di LaScalaTV è obbligatorio anche se si ha già un account attivo per l’acquisto online dei biglietti per gli spettacoli in presenza.

Una volta completata la registrazione basta tornare nella home page di LaScalaTV ed effettuare il login con user e password scelti in fase di registrazione.

Ovviamente il servizio è reso disponibile via web, quindi per vedere uno spettacolo sulla propria TV è necessario che questa sia di tipo smart e dotata di una connessione a Internet (diretta via cavo o tramite Wifi) e un browser web.

Al momento, purtroppo, non è possibile vedere LaScalaTV tramite app per Smart TV o per dispositivi mobili.

Una volta scelto e acquistato lo spettacolo on demand si ha tempo di vedere il contenuto noleggiato nei successivi 7 giorni. Se si inizia la visione, questa rimane attiva per le seguenti 72 ore.

In caso di acquisto di un evento live vigono le stesse regole: una volta entro le 72 ore dal primo play o quando si vuole nei 7 giorni successivi all’evento in diretta. In questo specifico caso, ovvero negli eventi in diretta, il contenuto viene caricato sulla piattaforma il giorno dopo.

Funzioni speciali

Il servizio di streaming non si limita alla sola visione del contenuto ma offre anche qualche funzione aggiuntiva. Ad esempio è possibile abilitare i sottotitoli nelle tre lingue disponibili: italiano, inglese e nella lingua originale dell’opera. In futuro le lingue diventeranno sei.

Per alcuni spettacoli è prevista anche la possibilità di ascoltarli in un’altra lingua, ma come spiegano da LaScalaTV non saranno molti e questa opzione sarà più utile durante le interviste che si svolgono durante gli intervalli.

E a proposito di audio, quello offerto è nel formato stereo AAC, con frequenza di campionamento di 48 kHz e con bitrate di 192 kbps. Il formato Dolby 5.1 sarà presto disponibile.