Come vedere in TV e streaming gratis Aston Villa - Juventus

Alle ore 21:00 di questa sera la Juventus affronta l'Aston Villa nella quinta giornata di Champions League 2024-2025. Ecco come vedere il match in streaming gratis

Fonte foto: ricochet64/iStock

Una Juventus che ha bisogno di punti contro un Aston Villa con ben 9 punti e posizionato nella parte alta della classifica di Champions League. Una partita molto importante per i bianconeri che questa sera alle ore 21:00 affrontano l’Aston Villa nella quinta giornata della Champions League 2024-2025. I biancori arrivano a questo importante match in una situazione di pura emergenza: solamente 14 giocatori di movimento disponibili e senza nessun attaccante di ruolo. Thiago Motta dovrà fare affidamento su un Weah tornato malconcio dalla pausa nazionali e su un Koopmeiners che in campionato ha giocato con 38 di febbre. L’Aston Villa è una squadra ostica allenata meravigliosamente da Emery e vuole approfittare della situazione emergenziale della Juventus per puntare a una delle prime otto posizioni che assicura un posto diretto agli ottavi di finali.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera che riguardano le italiane, anche Aston Villa – Juventus è un’esclusiva Amazon Prime Video. Il match è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati e lo puoi vedere anche in diretta streaming sullo smartphone, sul PC e sul tablet. Se ancora non sei abbonato alla piattaforma, puoi sfruttare i 30 giorni di prova gratuita per tutti i nuovi abbonati e vedere Aston Villa – Juventus in streaming gratis. Non hai nessun obbligo per il rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

VEDI GRATIS ASTON VILLA – JUVENTUS DI CHAMPIONS LEAGUE

A che ora giocano Aston Villa – Juventus

Appuntamento alle ore 21:00 con il calcio d’inizio di Aston Villa – Juventus. Si gioca allo stadio Villa Park di Birmingham.

Come vedere in TV Aston Villa – Juventus

Per guardare in TV Aston Villa – Juventus basta semplicemente avere un televisore smart in casa e l’app di Prime Video installata. Il match è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming e basta sintonizzarsi sull’app dalle ore 19:30, orario d’inizio dello studio pre-partita condotto da Giulia Mizzoni insieme a Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Gianfranco Zola. La telecronaca è affidata al duo Piccinini-Ambrosini.

Per seguire la partita seduti comodamente sul divano di casa vi basta lanciare l’app di Prime Video, inserire le credenziali e selezionare il banner dedicato alla partita. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta del match.

Come guardare in streaming gratis Aston Villa – Juventus

Se non potete essere in casa, non dovete preoccuparvi: non mancano le occasioni per seguire in streaming Aston Villa – Juventus. Il modo è molto semplice: bisogna utilizzare l’app di Prime Video dallo smartphone, tablet o computer. Una volta lanciata la piattaforma streaming e inserite le vostre credenziali vi basterà premere sul banner dedicato alla partita e nel giro di qualche secondo partirà lo streaming del match tra Aston Villa e Juventus.

Se non siete ancora abbonati alla piattaforma di Amazon, potete sfruttare la prova gratuita riservata ai nuovi iscritti. Non avete nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento. Inoltre, oltre a vedere Aston Villa – Juventus, avete accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, a partire dai film e dalle serie TV in esclusiva. Abbonandoti oggi avrai accesso anche alla prossima partita di Champions della Juventus, disponibile sempre in esclusiva su Prime Video: Juventus – Manchester City.

