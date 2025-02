Come vedere in TV e streaming gratis Feyenoord - Milan

Scopri come vedere lo spareggio di Champions League tra Feyenoord-Milan in TV e in streaming gratis. Calcio d'inizio alle ore 21:00.

Fonte foto: fifg/123RF.com

Il nuovo format della Champions League prevede un ulteriore turno di qualificazione. Dopo le otto partite del girone eliminatorio, le squadre posizionate tra la nona e la ventiquattresima posizione si sfidano per un turno di spareggio. Match di andata e ritorno per decidere le ultime otto squadre qualificate agli ottavi. E in questo turno di spareggio ci sono ben tre formazioni italiane: Atalanta, Milan e Juventus. L’Atalanta sfida il Bruges, la Juventus se la vedrà contro il PSV, mentre il Milan affronta il Feyenoord. E proprio Feyenoord – Milan è la partita scelta da Amazon da trasmettere in diretta e in esclusiva questa sera su Prime Video.

Anche per questo turno di spareggio, la piattaforma video di Amazon ha l’esclusiva sul miglior match del mercoledì e ha optato per la partita di andata tra gli olandesi e la squadra di Milano. Il match è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video e la puoi seguire su qualsiasi dispositivo: smart tv, tablet, smartphone e computer. Se ancora non sei abbonato, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti i nuovi iscritti. Oltre a questa partita, potrai vedere anche quella di mercoledì prossimo (PSV – Juventus), e hai accesso a tutta la libreria di contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV e programmi per i più piccoli.

A che ora gioca Feyenoord – Milan

Appuntamento mercoledì 12 febbraio alle ore 21:00 con Feyenoord – Milan, andata dello spareggio di Champions League valevole per la qualificazione agli ottavi di finale.

Come vedere in TV Feyenoord – Milan

Per seguire in TV Feyenoord – Milan basta semplicemente aprire l’app di Prime Video sul proprio smart TV, inserire le credenziali (se necessario) e premere sul banner dedicato alla partita. Lo studio pre-partita comincerà alla ore 19:30 e sarà condotto da Giulia Mizzoni. Il commento della partita affidato come sempre al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Se non avete uno smart TV, non dovete preoccuparvi: basta utilizzare un dispositivo come il Fire TV Stick, la chiavetta multimediale di Amazon che si collega alla porta HDMI e che trasforma il tuo televisore in uno smart TV. Se non siete ancora abbonati a Prime Video, invece, basta cliccare sul link qui in basso e potete provare la piattaforma gratis per 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo.

Come guardare in streaming gratis Feyenoord – Milan

Non siete in casa, ma non volete perdervi Feyenoord – Milan? Nessun problema. Potete vedere la partita in streaming gratis utilizzando l’app di Prime Video disponibile per il tuo smartphone, tablet e raggiungibile anche da smart TV. Basta avere una buona connessione a Internet e avere un abbonamento attivo alla piattaforma. Se non siete abbonati, potete iscrivervi oggi e sfruttare la prova gratuita di 30 giorni. Oltre alla partita di Champions League, avrete accesso a tantissimi altri contenuti: film, serie TV, documenti e programmi per i più piccoli. Potete disdire in qualsiasi momento e non c’è nessun obbligo per il rinnovo.

