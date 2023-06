Come vedere in streaming gratis e TV il GP d'Austria 2023 di Formula 1

Fonte foto: ©jeanphilippenavarro/123RF.COM

Può un quarto e quinto posto essere “esaltato” come se fosse una vittoria? La risposta è sì se finalmente gli sviluppi portati sulla monoposto sembrano funzionare. Gli appassionati avranno capito, stiamo parlando della Ferrari e del buon risultato ottenuto in Canada, dove gli aggiornamenti portati sulla vettura sembrano aver dato i loro frutti: il consumo delle gomme è stato ottimale e anche il passo gara sembra essere migliorato, avvicinando la Rossa alla Mercedes e all’Aston Martin (la Red Bull è ancora di un altro livello). Per capire se non è solamente un fuoco di paglia serve la prova del nove e questo weekend si torna in pista sul Red Bull Ring in Austria. Verstappen va alla ricerca dell’ennesima vittoria della stagione sul circuito di casa, mentre la Ferrari vuole tornare a essere protagonista: lo scorso anno su questo circuito si è festeggiata una delle poche gioie degli ultimi 12 mesi. Sulla carta la pista è ancora favorevole alla Red Bull, ma oramai è quasi inutile sottolinearlo.

Anche questo GP d’Austria 2023 è un’esclusiva Sky, come d’altronde tutto il resto della stagione di Formula 1. Per vederlo in TV ci sono due possibilità: abbonarsi alla piattaforma satellitare oppure a NowTV, il servizio on demand di proprietà della stessa Sky. In questi giorni c’è anche una promo speciale: se ti abboni per un anno hai lo sconto del 33% e paghi ogni mese meno di 10€. Hai accesso a tutto il pacchetto Sport che comprende tantissimi eventi in esclusiva compresa la MotoGP, Wimbledon e il campionato di Serie A e la Champions League che ricominceranno a settembre. Non farti scappare questa promo speciale.

ABBONATI A NOW TV A UN PREZZO SPECIALE

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

GP d’Austria 2023: gli orari e gli appuntamenti

Torna la gara Sprint del sabato e quindi il calendario del weekend cambia completamente faccia. Si parte sempre il venerdì con il primo turno di prove libere e poi è già tempo di qualifiche. Sabato all’ora di pranzo c’è il secondo turno di prove libere e poi il pomeriggio la gara sprint (100 chilometri). Poi classico appuntamento domenicale con la gara. Essendo in Europa l’orario torna a essere quello classico. Ecco tutti gli appuntamenti di questo weekend.

Prove libere 1 : venerdì ore 13:30

: venerdì ore 13:30 Qualifiche : venerdì ore 17:00

: venerdì ore 17:00 Prove libere 2 : sabato ore 12:00

: sabato ore 12:00 Gara sprint : sabato ore 16:30

: sabato ore 16:30 Gara: domenica ore 15:00

Come vedere in TV il GP d’Austria 2023 di Formula 1

Come già detto, il GP d’Austria 2023 è un’esclusiva SkySport e NowTV. Per vederlo in TV bisogna sintonizzarsi sui due canali dedicati all’evento: SkySport F1 e SkySport Uno. Sul primo canale, oltre a tutte le gare del weekend, trovi anche gli approfondimenti dal paddock con gli esperti e i tecnici di Sky, e anche le analisi dallo studio. Per seguire in TV il GP d’Austria 2023 di Formula 1 bisogna essere abbonati alla piattaforma satellitare oppure al servizio on demand. Su NowTV è presente una promo speciale che permette di sottoscrivere un abbonamento annuale con uno sconto di ben il 33%: con meno di 10€ al mese avete accesso a tutte le gare della F1, della MotoGP e anche dei migliori tornei di tennis, compreso Wimbledon che comincia tra pochissimi giorni. Per vedere NOW TV bisogna avere uno smart TV e installare l’app, oppure utilizzare un dispositivo come il Fire TV Stick.

In alternativa puoi guardare le qualifiche e la gara del GP d’Austria su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre. Purtroppo ha i diritti solo per la differita.

Come guardare in streaming gratis il GP d’Austria 2023 di Formula 1

Il caldo è arrivato e il sabato e la domenica la si comincia a passare in spiaggia. Se siete appassionati di Formula 1 non dovete preoccuparvi, avete la possibilità di guardare il GP d’Austria 2023 di Formula 1 in streaming utilizzando SkyGo, la piattaforma on demand riservata ai clienti Sky, oppure l’app di NowTV disponibile per smartphone, tablet e computer (cliccando qui approfitti dell’ottima promo disponibile oggi che permette di risparmiare il 33% sull’abbonamento). Per vedere il gran premio in streaming la procedura da seguire è molto semplice: basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e poi andare alla ricerca di uno dei canali che trasmette la gara. Una volta trovato, basta cliccare sul tasto Play e aspettare che parta lo streaming.

ABBONATI A NOW TV A UN PREZZO SPECIALE