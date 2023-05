Come vedere in diretta streaming il GP di Montecarlo 2023

Dopo l’annullamento del GP di Imola a causa della tremenda alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, il circus della Formula1 fa tappa nel Principato di Monaco, in uno dei gran premi più glamour e attesi dell’anno. Un GP storico e molto amato dai piloti: le strade strette e le tante curve mettono a dura prova i riflessi e anche le monoposto. Un appuntamento molto importante anche per un altro motivo: sono tante le scuderie che porteranno novità tecniche importanti per cercare di sistemare i tanti problemi visti in questo inizio. Due fra tutti: Ferrari e Mercedes, chiamate a diminuire il gap con la RedBull, dominante in questo inizio di stagione. Le qualifiche del sabato saranno importantissime: sorpassare tra le stradine del Principato di Monaco è sempre complicato. E l’unica nota positiva della Ferrari in queste prime gare è stata proprio la qualifica.

GP di Monaco 2023: gli orari

Classici orari europei per il GP di Montecarlo di Formula 1. Si parte il venerdì con le prime prove libere e si conclude domenica 28 maggio con la gara. Ecco un riassunto con tutti gli appuntamenti più importanti:

Prove libere 1 – venerdì 26 maggio ore 13:30

Prove libere 2 – venerdì 26 maggiore ore 17:00

Prove libere 3 – sabato 27 maggio ore 12:30

Qualifiche – sabato 27 maggio ore 16:00

Gara – domenica 28 maggio ore 15:00

Come vedere il GP di Montecarlo 2023 di F1 in TV

Per il gran premio più glamour dell'anno Sky ha preparato una copertura completa che parte fin dal giovedì con la conferenza stampa dei piloti. Tutti gli eventi più importanti potete vederli in TV su SkySport Uno e soprattutto SkySport F1, il canale dedicato esclusivamente alle quattro ruote. Oltre alle prove libere, alle qualifiche e alla gara avrete la possibilità anche di approfondire i tanti temi del weekend grazie alle interviste dal paddock e ai tanti programmi di approfondimento in diretta. Per vederli sul proprio TV bisogna sintonizzarsi su uno dei due canali, disponibili sia sulla piattaforma satellitare, sia su NowTV.

Come guardare il GP di Monaco 2023 di F1 in streaming gratis

Se state sfruttando questi primi giorni di caldo per una gita fuori porta, non vi dovete preoccupare: potete seguire il GP di Monaco 2023 di F1 in streaming gratis sulle app di SkyGo e di NowTV, disponibili su tantissimi dispositivi differenti (smartphone, tablet e computer). Per vedere il GP di Montecarlo 2023 in streaming basta aprire una delle due app, inserire le proprie credenziali e selezionare uno dei due canali dedicati all'evento.

