Come vedere in streaming gratis Real Madrid - Manchester City

Per molti è una finale anticipata. L’unica cosa certa è che sarà un grande spettacolo. Questa sera alle ore 21:00 allo stadio Bernabeu di Madrid va in scena l’andata della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, due tra le favorite per la vittoria finale. Sarà uno scontro tra grandi giocatori e allenatori: da una parte Benzema, Vinicius, Modric, Kroos e Ancelotti, dall’altra Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva e Guardiaola. Due tra gli allenatori più vincenti degli ultimi anni, due allenatori che con la loro filosofia hanno rivoluzionato il calcio moderno.

Una partita da sogno che anche gli appassionati italiani possono seguire in diretta TV. La partita è un’esclusiva Sky che la trasmette sul proprio canale di riferimento: SkySport Uno, disponibile sia sulla piattaforma satellitare, sia su NowTV, il servizio on demand accessibile tramite l’app. Se ancora non siete abbonati, avete la possibilità di farlo adesso utilizzando una promo speciale: acquistando il pacchetto annuale si ottengono quattro mesi gratis, risparmiando ben il 33%. Mentre se volete abbonarvi per un solo mese, il costo è minimo: meno di 15€ (il primo mese 9,99€). Con il pacchetto sport, oltre a vedere le semifinali di Champions e la finale di Istanbul, si ottiene l’accesso a tutta la stagione della Formula 1, alla MotoGP, ai playoff NBA e ai migliori tornei internazionali di tennis, compreso Wimbledon.

Real Madrid – Manchester City: orario e dove si gioca

Il calcio d’inizio della semifinale di andata della Champions League tra Real Madrid – Manchester City è fissato alle ore 21.00 e si gioca allo stadio Santiago Bernabeu.

Come vedere in TV Real Madrid – Manchester City

Appuntamento alle 21:00 (c’è anche un ampio pre-partita) su SkySport Uno per non perdere nemmeno un secondo della semifinale di andata della Champions League 2022 – 2023. Per vederla c’è una doppia possibilità: la piattaforma satellitare, oppure l’app di NowTV. Per poter accedere all’app bisogna avere uno smart TV oppure utilizzare un accessorio come il Fire TV Stick che permette di installare l’app della piattaforma on demand. Sul satellite il canale di riferimento è il 201, mentre se utilizzate NowTV basta accedere all’app con le proprie credenziali e poi cercare il banner dedicato al match.

Come guardare in streaming Real Madrid – Manchester City

Se non potete essere a casa non vi preoccupate, non mancano di certo le alternative. Potete seguire Real Madrid – Manchester City anche in streaming utilizzando le due piattaforme di riferimento: SkyGo (riservata ai clienti Sky) e l’app di NowTV. In entrambi i casi la procedura è molto semplice: basta aprire l’app (disponibile per smartphone, tablet e computer), inserire le proprie credenziali e cercare l’evento sportivo. In pochissimi secondi vi apparirà sullo schermo e cliccando sul tasto Play partirà lo streaming. Molto semplice, facile e veloce.

Se ancora non siete abbonati a NowTV, potete sfruttare l’ottima promo disponibile in questi giorni. L’abbonamento mensile è disponibile a 9,99€ (14,99€ dal secondo rinnovo), mentre se optate per il pacchetto annuale c’è uno sconto di ben il 33% ed è come ricevere quattro mesi gratis. Approfittatene subito cliccando sul link qui in basso.

