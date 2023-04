Come vedere in streaming gratis Sinner - Medvedev, finale Miami Open

Questa sera alle ore 19.00 Jannick Sinner scende in campo per la finale del Masters 1000 di Miami, uno dei tornei più importanti dell’ATP Tour. Il talento italiano sta disputando un grandissimo inizio di stagione e questo 2023 sembra essere l’anno della consacrazione di uno dei talenti più puri del circuito internazionale. Per la seconda volta nella sua carriera, Sinner raggiunge la finale dell’Open di Miami: questa volta da attenderlo c’è il fortissimo tennista russo Medvedev, già campione degli US Open ed ex numero uno al mondo. Negli scontri precedenti il tennista italiano ha sempre perso (recentemente a Rotterdam), ma questa volta arriva con un piglio differente. La superficie si adatta benissimo alle caratteristiche di Sinner che ha dimostrato nella semifinale contro Alcaraz di avere una solidità mentale unica. Solidità mentale che sarà necessaria ancora per difendersi dalle bordate da fondo campo del tennista russo. Sulla carta parte sfavorito, ma Jannick è pronto per il definitivo salto di qualità.

A che ora gioca Sinner – Medvedev

Orario serale per la finale del Masters 1000 di Miami. L’appuntamento è alle ore 19.00 italiane. Sintonizzatevi qualche minuto prima per non perdervi nemmeno un istante.

Come vedere in TV la finale Sinner – Medvedev

Essendo un'esclusiva Sky non si hanno molte alternative per seguire in TV la finale del Masters 1000 di Miami tra Sinner e Medvedev. L'unica soluzione è posizionarsi sul canale SkySport Tennis disponibile sia per gli abbonati alla piattaforma satellitare sia a NowTV. Per tutti coloro che hanno un abbonamento a NowTV è molto semplice: basta installare l'app sul proprio smart TV, inserire le proprie credenziali e lanciare il canale dedicato al tennis.

Come guardare in streaming Sinner – Medvedev, finale del Masters 1000 di Miami

Se in questa domenica di grande sport non potete essere a casa, non preoccupatevi, ci sono valide alternative per seguire la finale tra Sinner e Medvedev in streaming. Le soluzioni sono SkyGo, l’app per dispositivi mobile dedicata agli abbonati alla piattaforma satelliare, oppure l’app di NowTV. Questa seconda soluzione è sicuramente la più vantaggiosa ed economica, soprattutto grazie alla promo disponibile oggi.

Per vedere in streaming Sinner – Medvedev basta lanciare una delle due app, inserire le proprie credenziali e cercare il canale SkySport Tennis, dove verrà trasmessa la finale del Masters 1000 di Miami. Una volta cliccato sul canale, nel giro di qualche secondo partirà lo streaming del match tra Sinner e Medvedev. Buona partita a tutti!

