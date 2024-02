Come vedere Taylor Swift - The Eras Tour in streaming

Fonte foto: Disney+

Centinaia di migliaia di persone hanno cercato in tutti i modi di accaparrarsi un biglietto per una delle 151 tappe negli stadi di The Eras Tour di Taylor Swift, durante il quale ogni sera la celebre artista statunitense ha presentato al pubblico uno spettacolo lungo più di tre ore. Ma c’è una buona notizia per i fan: da questo tour mondiale da record è stato tratto un film, intitolato Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), che sta per diventare disponibile in streaming. Anche per il pubblico italiano.

Il film su The Eras Tour di Taylor Swift

«L’Eras Tour è stato un vero e proprio fenomeno che ha entusiasmato e continua a entusiasmare i fan di tutto il mondo», ha detto Bob Iger, CEO di Disney CEO. «Siamo davvero felici di portare questo elettrizzante concerto al pubblico ovunque si trovi, in esclusiva su Disney+».

Il film concerto Taylor Swift: The Eras Tour è diretto da Sam Wrench ed è realizzato con le riprese effettuate durante il concerto del The Eras Tour di Taylor Swift del 3-9 agosto 2023 al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. Il tour mondiale vuole essere una celebrazione degli ultimi dieci anni di carriera della cantante e anche il film concerto, per la prima volta in versione integrale, ripercorre le dieci ere discografiche dell’artista 14 volte vincitrice di un Grammy.

Sono ovviamente numerosissime le canzoni incluse nel film concerto: tra i tanti brani eseguiti ci sono ad esempio Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cruel Summer, Love Story, Look What You Made Me Do e 22, sulle cui note, durante l’esibizione, Swift ha regalato il suo cappello alla figlia di Kobe Bryant.

La Extended Version del film concerto include alcuni brani extra (The Archer, Long Live e Wildest Dreams) e lo stesso accade nella Taylor’s Version che sarà disponibile in streaming su Disney+, che propone al pubblico anche Cardigan e quattro canzoni acustiche aggiuntive (I Can See You, Death by a Thousand Cuts, Maroon e You Are in Love).

Perché Taylor Swift è così famosa?

La carriera di Taylor Swift è iniziata nel 2006, a 17 anni: in precedenza si era in realtà già avvicinata al mondo della musica country, ma è appunto nel 2006 che esce il suo primo album che registra subito risultati notevoli. Con il passare degli anni l’artista, classe 1989, ha raggiunto una popolarità internazionale senza eguali: è la cantante donna ad aver conquistato più volte il primo posto della Billboard Hot 100, la più importante classifica musicale negli Stati Uniti che tiene in considerazione sia le vendite e sia le riproduzioni in streaming.

Il successo di Taylor Swift è cresciuto, raggiungendo altre fette di pubblico e di mercato, grazie ai social (che le hanno permesso di arrivare alle generazioni più giovani) e in seguito ad alcune mosse commerciali e di riposizionamento degli ultimi anni, tra cui la partecipazione a iniziative progressiste e la pubblicazione di due album apprezzati dalla critica per le loro sonorità diverse dal solito. Dal country, infatti, Swift si è progressivamente spostata su suoni pop e infine più indie.

Avendo iniziato la sua carriera da giovanissima, Swift è sempre stata oggetto di gossip e critiche, ad esempio per avere avuto molti fidanzati. Per questo motivo intorno 2016, anche a causa di una serie di critiche da parte di Kanye West e Kim Kardashian, Swift si è presa una pausa dalla vita pubblica. La nuova ondata di popolarità che l’ha investita e che prosegue tuttora, nel contesto di una sua generale rivalutazione come persona e come artista, è iniziata nel 2020.

Come vedere Taylor Swift The Eras Tour

Taylor Swift | The Eras Tour è già uscito al cinema, dove ha incassato globalmente più di 260 milioni di dollari: un vero record. Il film concerto sarà disponibile in streaming su Disney+ il 15 marzo 2024.