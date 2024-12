Cosa vedere in streaming oggi 27 dicembre 2024

Fonte foto: Prime Video

Quando la madre di lei e il padre di lui iniziano una nuova relazione, Noah e Nick si ritrovano – loro malgrado – a diventare fratello e sorella. Conoscendosi meglio e condividendo lo stesso tetto, però, l’iniziale antipatia tra i due si trasforma in una forte attrazione e poi in vero e proprio amore. I fan avranno già riconosciuto in questa breve descrizione la trama di Culpables, famosissima trilogia di romanzi che Prime Video sta adattando in altrettanti film. Oggi arriva in streaming il secondo capitolo di questa storia d’amore proibita che ha già conquistato un’ampia fetta di pubblico. Oltre a questo titolo, ecco le altre novità da guardare oggi sulle principali piattaforme.

Cosa vedere oggi su Netflix

Uno sguardo ironico e dissacrante sui dodici mesi che stiamo per lasciarci alle spalle. È questo lo spirito che anima Torching 2024: A Roast of the Year, speciale comedy che esce oggi su Netflix.

Registrato al The Bellwether di Los Angeles il 17 dicembre, lo spettacolo di stand-up comedy è guidato da Jeff Ross e include, tra gli altri, i comici Mark Normand, Ms. Pat, Sam Morril e Tim Dillon.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Come accennato in apertura, esce oggi su Prime Video È colpa tua?, sequel del film È colpa mia? e secondo capitolo della saga cinematografica ispirata alla trilogia letteraria Culpables di Mercedes Ron.

In questo nuovo film i protagonisti Noah e Nick, interpretati da Nicole Wallace e Gabriel Guevara, vedono il loro amore proibito ostacolato sia dalla famiglia sia da alcune persone del loro passato che ritornano. Mentre gli impegni della vita li portano a trascorrere più tempo uno lontano dall’altra, il loro legame viene messo a dura prova.

Cosa vedere oggi su Disney+

Anche chi non conosce il suo nome ha certamente sentito le sue musiche. John Williams è un apprezzato e celebre compositore di colonne sonore, più volte premiato con l’Oscar: tra le musiche che ha composto ci sono ad esempio quelle per Star Wars, Indiana Jones, Lo squalo, Jurassic Park, Harry Potter, Mamma ho perso l’aereo, e molte altre.

Oggi su Disney+ esce una novità dedicata proprio a questo gigante del mondo del cinema e della musica, ovvero John Williams in Tokyo. Si tratta di una chicca musicale in cui John Williams torna in Giappone a trent’anni di distanza dall’ultima volta e si esibisce con la Saito Kinen Orchestra.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Da oggi in streaming su NOW c’è Elizabeth Taylor: L’ultima Diva, documentario HBO che propone un ritratto intimo di questa diva iconica. Il racconto, portato avanti dalla stessa voce di Taylor e con un accesso senza precedenti ai suoi archivi personali, va in onda oggi alle 21.15 su Sky Documentaries e resta disponibile on demand.

Già disponibile da qualche giorno su Paramount+, arriva da oggi anche su Sky e in streaming su NOW il film A Quiet Place – Giorno 1, prequel e spin-off di A Quiet Place del 2018.

Chi è in vena di risate può recuperare invece la serie comedy Acapulco, di cui su Apple TV+ sono disponibili tre stagioni. Nella trama, il giovane Máximo Gallardo inizia a lavorare nell’albergo più famoso di Acapulco e scopre che il suo impiego è più complicato di quanto potesse immaginare