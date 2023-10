Come vincere un PC da gaming raffreddato a sangue umano

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Diablo IV ha segnato il grande ritorno di uno dei giochi di ruolo più apprezzati di sempre, non stupisce dunque che Blizzard abbia ideato campagne di marketing decisamente audaci per celebrarne il successo.

L’ultima in ordine di tempo arriva in occasione del lancio della nuova Stagione del Sangue: l’iniziativa prende il nome di Blood Harvest e invita tutti i cittadini maggiorenni a recarsi in centro di donazione per donare il sangue. Come premio si riceveranno dei contenuti gratuiti in-game per Diablo IV e la possibilità di partecipare all’estrazione di un computer raffreddato con del vero sangue umano.

Diablo IV, come vincere l’esclusivo PC

Donare il sangue è un gesto davvero altruista e dato che la Croce Rossa Internazionale ha recentemente segnalato una certa carenza nelle scorte è anche un’azione dovuta che, tutti i cittadini in salute e idonei alla donazione, dovrebbero fare senza pensarci due volte.

Se a questo aggiungiamo le ricompense da utilizzare su uno dei giochi più apprezzati di questa generazione, non esistono motivi per non recarsi in un centro per le donazioni e fare la propria parte.

La campagna di Blizzard fa leva anche su questo, strizzando ovviamente l’occhio alla nuova e attesissima Stagione del Sangue che, senza nemmeno il bisogno di dirlo, chiama in causa i vampiri e, ovviamente, una nuova storia, nuove armi e nuovi equipaggiamenti in tema.

L’iniziativa Diablo Blood Harvest sarà divisa in tre fasi: la prima fase include un set di cinque armi, rilasciate quando le donazioni raggiungeranno il 33%. Quando si arriverà al 66% toccherà all’armatura Loch Raeth Maor Barbarian.

Infine quando saranno raggiunti 666 quarti di sangue donati (circa 626.04 litri e pari a 1.300 donazioni), i giocatori riceveranno un set di accessori inediti per il cavallo (The Vermilion Eye Piebald Mount) e potranno partecipare all’estrazione dell’iconico PC con raffreddamento a liquido contente (anche) del vero sangue umano.

Chiaramente non si tratta di un PC qualunque, ma ha anche delle specifiche di fascia alta, tra cui: una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090, una CPU Intel Core i9, ben 64 GB di RAM DDR5, un SSD da 3 TB e il sistema di raffreddamento Quantum Vector GPU Waterblock (con le specifiche di cui sopra).

Per donare c’è tempo fino al 20 novembre, mentre le varie ricompense saranno distribuite a partire dal 22.

Come partecipare al concorso

Chiaramente, l’iniziativa Diablo Blood Harvest non è rivolta solo ai donatori, dato che così facendo si potrebbe escludere una fetta di popolazione che, magari per problemi di salute, non può donare il sangue.

Potrà, quindi, ottenere le ricompense in-game chiunque abbia almeno 18 anni, sia residente negli Stati Uniti e, chiaramente, sia un giocatore di Diablo IV.

I donatori, invece, fino al 20 novembre possono recarsi presso uno dei centri di raccolta del sangue e poi inviare la prova della donazione seguendo le indicazioni sul sito ufficiale.

Sempre sul sito si possono monitorare i progressi delle donazioni che, senza nemmeno il bisogno di dirlo, stanno già andando piuttosto bene e hanno quasi raggiunto il primo traguardo del 33%.