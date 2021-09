Compravendita tra privati, Tuttosubito accorcia le distanze

Subito, la piattaforma di vendita e acquisto tra privati utilizzata da più di 13 milioni di utenti in Italia, lancia un nuovo servizio che annulla le distanze tra venditore e acquirente, rendendo la compravendita online ancora più veloce e sicura.

Tuttosubito non va a sostituire il sistema già in uso, ma offre una valida alternativa a chi preferisce evitare il ritiro a mano, fornendo garanzie ad entrambe le parti su pagamento e spedizione. In questo modo, il processo si snellisce e diventa possibile acquistare in sicurezza da venditori in città lontane.

Questo servizio innovativo si inserisce in un contesto che sta vedendo crescere il numero di acquisti online di seconda mano. Infatti, secondo l’Osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa, nel 2020 un italiano su due ha comprato o venduto oggetti usati e il 63% di chi lo ha fatto ha scelto il canale online. Questa tendenza ha riguardato soprattutto categorie specifiche come laureati, Generazione Z e famiglie con bambini piccoli.

Come funziona Tuttosubito

Il contatto tra venditore e compratore può avvenire attraverso una chat integrata nell’app, attivabile attraverso il pulsante "Acquista". In questa fase, le parti possono accordarsi sul prezzo, scambiare informazioni e gestire la spedizione senza condividere dati personali sensibili.

Il pagamento avviene direttamente su Tuttosubito che fa da intermediario e accredita l’importo a spedizione avvenuta.

La spedizione, grazie alla partnership con aziende come Poste Italiane, può avvenire a domicilio oppure presso dei punti di ritiro presenti in tutta Italia.

Infine, un sistema integrato di valutazioni e recensioni permette di premiare gli utenti affidabili.

La sicurezza

La sicurezza è uno dei punti di forza di Tuttosubito che fa da intermediario tra venditore e compratore, tutelando entrambi.

Innanzitutto, il servizio non richiede lo scambio di dati personali sensibili come numero di telefono o dettagli relativi al conto corrente perché funziona come punto di contatto con entrambe le parti.

Tuttosubito fa anche da garante per il pagamento, infatti trattiene il denaro e lo deposita solo dopo l’avvenuto ritiro. In questo modo tutela sia il venditore che il compratore: uno è sicuro di ricevere il pagamento, l’altro di ricevere l’articolo acquistato.

Questo sistema di Protezione Acquisti non prevede costi aggiuntivi per chi vende, mentre per chi compra il costo è del 4% del valore dell’oggetto, con un tetto massimo di 20€.