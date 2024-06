Amazon, è questo il condizionatore portatile da comprare subito: offerta choc

Fonte foto: Amazon

Non è sempre vero che per passare l’estate senza soffrire le pene dell’inferno sia necessario installare dei climatizzatori a muro, con tutti i lavori di muratura che richiedono. Scegliendo un condizionatore portatile, infatti, si potrà agevolmente bypassare tutta la fase dell’installazione e dei lavori di muratura senza rinunciare al fresco e al relax.

Il condizionatore portatile Tristar ne è un esempio lampante. Compatto, facile da spostare ed estremamente potente, questo elettrodomestico ti aiuterà a passare un’estate più fresca e rilassata. Potrai facilmente spostarlo tra stanza e stanza avendo così un clima perfetto in casa ovunque ti trovi. Il tutto spendendo una cifra decisamente inferiore rispetto a un condizionatore da installare a muro. Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, infatti, il climatizzatore portatile Tristar è disponibile al prezzo più basso di sempre. E puoi decidere di pagarlo in cinque rate senza interessi né spese di istruttoria. Insomma: più conveniente che mai.

Tristar AC-5531 condizionatore portatile 10500 BTU

Condizionatore portatile a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione da prendere al volo senza pensarci troppo, quella disponibile oggi sul condizionatore portatile Tristar. Come accennato sopra, infatti, non solo è disponibile a un prezzo mai visto prima (il più basso del web), ma puoi anche comprarlo a rate senza interessi.

Acquistando adesso il Tristar AC-5531 approfitti di uno sconto del 54% con il prezzo che crolla letteralmente. Solo per oggi lo paghi 181,20 euro, contro i 390,99 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. I conti sono semplici: ti costa 210 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate a tasso zero, senza alcun costo aggiuntivo. In questo caso, il condizionatore portatile in offerta su Amazon costa 36,24 euro al mese per cinque mesi. Praticamente il costo di un caffè al giorno.

Tristar AC-5531 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un concentrato di funzionalità in un corpo compatto e facile da spostare. Il condizionatore Tristar AC-5531 ha tutto ciò di cui hai bisogno per raffrescare la tua estate in maniera semplice e veloce. Merito di una potenza di 10500 BTU, che permette di far velocemente scendere la temperatura all’interno di stanze di medie e grandi dimensioni nel giro di una manciata di minuti. E, grazie alle comode rotelle, potrai spostarlo di stanza in stanza così da averlo sempre con te.

La funzione ventilazione permette invece di "sparare" un flusso d’aria potente e costante che tocca i 320 metri cubi l’ora, con la possibilità di regolare la temperatura tra i 16° C e i 31° C. Insomma, anche in inverno il Tristar AC-5531 potrà dire la sua.

Non solo: il condizionatore portatile in offerta oggi su Amazon è dotato anche della funzione deumidificatore ed è in grado di assorbire oltre un litro di umidità l’ora. Così, nel caso in cui non faccia eccessivamente caldo ma il valore dell’umidità in casa è comunque elevato, potrete migliorare il benessere in casa immediatamente (o quasi).

Controllarlo, poi, è più semplice che mai. Potrete accedere a tutte le sue funzionalità dal pannello in alto, oppure con il comodo telecomando in dotazione. Non manca, infine, il kit finestra per installarlo in casa in pochissimo tempo.

