Cooler Master ha fatto un display Mini-LED e non costa neanche tanto

Approda sul mercato un nuovo monitor, il Cooler Master GP27-FQS, con retroilluminazione Mini LED, pensato per il gaming senza compromessi. Che si tratti di gioco, lavoro, studio o intrattenimento è progettato per offrire una qualità dell’immagine superiore e colori accurati, il tutto con un’esperienza altamente reattiva.

A lanciare il nuovo monitor è il marchio di componenti e periferiche per PC Cooler Master, specializzato in prodotti per gamer e “overclocker", che da anni si concentra sulla fascia alta del mercato. Il monitor Cooler Master GP27-FQS, ad esempio, è progettato per il gaming con risoluzione 1440p e dispone di connessioni HDMI 2.1 (che, però, non avendo risoluzione 4K è praticamente inutile). La presentazione è stata fatta in occasione del Chronos Summit, l’evento che ha celebrato i 30 anni di Cooler Master.

Cooler Master GP27-FQS: com’è fatto

Il monitor Cooler Master GP27-FQS è dotato di uno schermo da 27 pollici prodotto dalla taiwanese AU Optronics. Si tratta di un pannello IPS mini-LED con una risoluzione 2K (2560 x 1440p). Il display utilizza la tecnologia quantum dot che consente di ottenere colori più vivi e precisi. Il monitor ha una luminosità di 600 nit, che salgono fino a 1200 nits in modalità HDR.

Il Cooler Master GP27-FQS sfoggia un rapporto di contrasto di 1000:1. Tuttavia, utilizzando le 576 zone di “Local Dimming" della retroilluminazione Mini-LED, il rapporto di contrasto può essere ulteriormente aumentato fino a 10.000: 1. Il monitor ha una frequenza di aggiornamento di 165 Hz (Adaptive-Sync tramite FreeSync Premium) e un tempo di risposta di 1 ms.

Il Cooler Master GP27-FQS ha numerose porte tra cui due porte HDMI 2.1 e una porta DP 1.4 (con supporto DSC), nonché una porta USB Type-C con supporto USB-PD da 90 W, una porta USB Type-B e due Porte USB di tipo C -Porta A.

Praticamente inutile, invece, l’audio integrato da 2+2 W.

Cooler Master GP27-FQS: disponibilità e prezzo

Durante il Chronos Summit non è stata accennata alla tempistica di distribuzione però Cooler Master ha fatto sapere che il monitor sarà fornito con una garanzia di tre anni e che dovrebbe avere un prezzo di circa $ 699 pari a circa 590 Euro. Piuttosto conveniente per uno schermo mini-LED.