Samsung Galaxy Book4 Edge, il Copilot+ PC è già in offerta su Amazon

Fonte foto: Samsung

L’era dei Copilot+ PC è ufficialmente iniziata e i primi notebook AI di Microsoft stanno gradualmente arrivando sul mercato, pronti a stravolgere la vita degli utenti con le moltissime funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Tra i primi produttori a mostrare al mondo i nuovi notebook c’è Samsung con il suo Galaxy Book4 Edge, un dispositivo dal design accattivante e una scheda tecnica pronta a sfruttare al meglio le moltissime novità proposte dall’azienda di Redmond.

Pur trattandosi di un prodotto recentissimo, su Amazon è già disponibile in super offerta, con un codice promozionale di ben 400 euro.

Samsung Galaxy Book4 Edge – Qualcomm SnapdragonX Elite X1E-84-100 – Versione 16 GB/1 TB

Samsung Galaxy Book4 Edge: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Book4 Edge ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X touch con copertura antiriflesso da 16 pollici, con risoluzione WQXGA+ (2.880×1.800 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. A protezione del display troviamo un vetro Corning Gorilla Glass DX.

Il processore in dotazione è un Qualcomm SnapdragonX Elite X1E-84-100 affiancato in questa offerta da 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. La scheda grafica, è una Qualcomm Adreno integrata nel processore. La NPU (Neural Processing Unit), invece, è la nuovissima Hexagon di Qualcomm.

Il fulcro dei Copilot+ PC sono, ovviamente, le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale con questo device che permette di accedere a diverse caratteristiche come Recall, per cercare rapidamente i file sul PC; Cocreator, che utilizza l’AI per realizzare disegni partendo dalle bozze realizzate dagli utenti; Live Captions, che permette di tradurre in tempo reale l’audio e le videochiamate; Studio Effect, per migliorare la propria immagine durante le videochiamate.

Inoltre, per chi possiede anche uno smartphone Samsung compatibile, è possibile accedere anche sul PC alle funzionalità di Galaxy AI come Cerchia e Cerca, Assistente Note e Assistente Chat.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo due ingressi USB-C 4.0, una porta USB-C 3.2, una porta HDMI 2.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) e un lettore di schede microSD. Non mancano, naturalmente, nemmeno il WiFi 7 e il Bluetooth 5.3.

Presenti anche una webcam con risoluzione FHD, due microfoni e quattro speaker certificati Dolby Atmos. Tra le altre particolarità troviamo anche il lettore di impronte, utile per accedere al PC senza dover inserire ogni volta il PIN o la Password di Windows.

La batteria è da 61,8 Wh con un’autonomia di circa 22 ore di riproduzione video; il caricabatterie è da 65 W e consente di arrivare al 40% di carica in appena 30 minuti. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Samsung Galaxy Book4 Edge: l’offerta su Amazon

Il nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge è uno dei primissimi Copilot+ PC ad arrivare su Amazon e per l’occasione il celebre e-commerce propone ai suoi utenti una promozione molto interessante. Di listino questo notebook ha un prezzo di 2.099 euro ma è possibile ottenere ben 400 euro di sconto in fase di acquisto utilizzando il codice promozionale riportato sulla pagina del prodotto.

In questo modo, quindi, il prezzo scende a 1.699 euro, una cifra non proprio contenuta ma sicuramente più che giustificata dalle potenzialità di questi nuovi notebook AI.

