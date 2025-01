Galaxy Book4 Edge, il prezzo è in picchiata: minimo storico

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Da oggi trovi il PC portatile di Samsung in offerta con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare più di 700 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Le offerte di certo non mancano in questo inizio di 2025. Amazon ha cominciato con le marce alte scontando al minimo storico tantissimi prodotti tech, tra cui smartphone, smartwatch e smart TV. A catturare la nostra attenzione, però, è un computer portatile da poco uscito sul mercato e disponibile già in promo con uno sconto eccezionale del 42%. Parliamo del Galaxy Book4 Edge, notebook top di gamma di Samsung progettato per chi lavora in smart o per chi utilizza per tutto il giorno programmi per la produttività come quelli del pacchetto Office o della suite Adobe. Grazie allo sconto disponibile oggi il prezzo crolla al minimo storico e risparmi più di 700 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Il Galaxy Book4 Edge è un computer veramente unico. Infatti è dotato del nuovo processore Snapdragon Elite X pensato appositamente per questa tipologia di portatili e che assicura prestazioni ottime e un consumo limitato della batteria. Anche il resto della scheda tecnica è da top di gamma: schermo Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Quanto basta per utilizzare al meglio tutte le vostre app e i vostri programmi preferiti.

Galaxy Book4 Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle imperdibili. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Book4 Edge in promo a un prezzo di 989,72 euro con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare più di 700 euro su quello di lancio. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 197,95 euro utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Il computer portatile di Samsung è già disponibile ed è pronto per essere spedito. La consegna è garantita nel giro di un paio di giorni e per il reso gratuito hai a disposizione ben 14 giorni di tempo.

Galaxy Book4 Edge: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Book4 Edge funge da autentico hub per i tuoi dispositivi mobili. Infatti, è possibile connettere il tuo smartphone al PC grazie alla funzione Collegamento al Telefono: potrai accedere alle pagine web visitate di recente o lanciare fino a 5 app mobile direttamente dal tuo laptop. Non mancano ancora altre funzioni lanciate di recente da Samsung che rientrano nell’orbita di Galaxy AI: si pensi Cerchia e Cerca per ricerche su Google molto più veloci o i comodi Assistente Note e Assistente Chat. Potrai così inviare messaggi ai tuoi contatti direttamente dal computer, senza interrompere il lavoro. Potrai anche conversare con una persona straniera senza problemi, grazie alla funzione Traduzione AI, che traduce la conversazione in tempo reale. E a proposito di conversazioni, le tue videochiamate saranno sempre perfette grazie a funzionalità sempre basate sull’intelligenza artificiale come Auto Framing, correzione contatto visivo, miglioramento della luce, effetti di sfondo e filtri. Il tutto, aiutato anche dai colori naturali e vividi dello schermo.

Tante le porte disponibili per la connettività: due porte USB 4.0, una porta HDMI 2.1, USB 3.2 Tipo A, slot per scheda microSD e cuffie/microfono. Infine, la batteria, l’aspetto che più preoccupa quanti utilizzano per lungo tempo un portatile nel corso della giornata: il Galaxy Book4 Edge garantisce fino a 22 ore di autonomia video. Non solo: si ricarica velocemente grazie alla funzionalità Super Fast Charging, che ricarica fino al 40% in soli 30 minuti grazie al caricabatterie incluso.

