Cos'è e quando esce Criminal Record

Un’intrigante storia thriller-poliziesca londinese, con rimandi ad alcuni temi caldi dell’attualità, interpretata da Peter Capaldi, vincitore dell’Oscar e del BAFTA, e da Cush Jumbo, candidata al Laurence Olivier Award e al Critics Choice Award. Ecco che cosa il pubblico può aspettarsi da Criminal Record, la nuova serie tv britannica in otto episodi in uscita in streaming su Apple TV+ nel 2024. La nuova data di uscita confermata anticipa di alcuni giorni quella precedentemente annunciata.

La trama di Criminal Record

Siamo nella Londra dei giorni nostri quando una telefonata anonima porta due brillanti detective a confrontarsi su un caso di omicidio avvenuto molto tempo fa. Una (interpretata da Jumbo) è la sergente June Lenker, all’inizio della sua carriera; l’altro (Capaldi) è l’ispettore capo Daniel Hegarty, già nel giro da molti anni e determinato a proteggere la sua reputazione. Puntata dopo puntata, mentre i protagonisti cercano di arrivare a una possibile risoluzione del caso, la trama tocca alcune tematiche particolarmente attuali, come i fallimenti delle istituzioni, le questioni razziali e le divisioni interne alla Gran Bretagna, un paese sempre più polarizzato.

Il cast di Criminal Record

I protagonisti sono i già citati Peter Capaldi e Cush Jumbo. Capaldi è noto, tra le altre cose, per aver interpretato la dodicesima incarnazione del Dottore nella serie Doctor Who. Tra i ruoli per cui è maggiormente riconosciuto c’è anche quello di Malcolm nella serie The Thick of It. Jumbo, classe 1985, dal 2008 (anno del suo esordio) a oggi è nota soprattutto per i ruoli in Harley Street, Torchwood, Vera e The Good Wife.

il cast di Criminal Record include poi Charlie Creed-Miles (già visto in King Arthur – Il potere della spada e Wild Bill), Dionne Brown (Queenie), Shaun Dooley (Official Secret – Segreto di Stato, The Woman in Black, 1921 – Il mistero di Rookford) e Stephen Campbell-Moore (La rapina perfetta, Masters of the Air).

Tra gli interpreti ci sono anche Zoë Wanamaker (vista in Harry Potter e la pietra filosofale e Marilyn), Rasaq Kukoyi (Andor, His House), Maisie Ayres, Aysha Kala (The Undeclared War), Cathy Tyson (Help) e Tom Moutchi (Famalam, Attenti a quelle due).

Prodotta per Apple TV+ da Tod Productions e STV Studios, la serie ha come produttori esecutivi Elaine Collins (già vincitrice del BAFTA Scotland Award), i già citati Capaldi e Jumbo e Paul Rutman, che è tra l’altro il creatore della serie. La regia è di Jim Loach (anche lui già premiato con un BAFTA, oltre che noto per Save Me Too e Oranges and Sunshin) e da Shaun James Grant (che in passato ha lavorato a The Devil’s Hour).

Quando esce Criminal Record

La serie Criminal Record debutterà su Apple TV+ nel 2024. I primi due episodi saranno disponibili in streaming il 10 gennaio 2024 ed è poi prevista l’uscita di nuovi episodi ogni settimana.