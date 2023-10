Cosa c'è di nuovo su Netflix a novembre 2023

Fonte foto: Netflix

Le temperature si abbassano, ci sono meno ore di luce, piove più spesso: l’autunno è la stagione perfetta per rintanarsi sotto una coperta sul divano e godersi un nuovo film o l’ultima stagione della serie tv del cuore. Forse anche per questo motivo Netflix a novembre 2023 ha preparato una carrellata di novità entusiasmanti. Da Nuovo Olimpo, l’ultimo film di Ferzan Ozpetek, fino all’atteso The Killer di David Fincher; dalla miniserie Tutta la luce che non vediamo fino alla prima parte della stagione finale di The Crown, passando per la docuserie su Robbie Williams e il reality show di Squid Game: ecco tutti i film e le serie tv in uscita su Netflix a novembre 2023.

I film di novembre 2023 su Netflix

Tra i film in uscita a novembre 2023 su Netflix c’è anche Leo, film di animazione su un’anziana e saggia lucertola che vive in un terrario in una classe di scuola elementare. Una visione perfetta per i bambini (ma anche per tutta la famiglia) è altrimenti Me contro Te – Il film: Persi nel tempo, che debutta in streaming verso metà mese. Ecco tutti gli altri film da non perdere.

1° novembre : Nuovo Olimpo, Le ladre, Locked In

: Nuovo Olimpo, Le ladre, Locked In 3 novembre : NYAD – Oltre l’oceano

: NYAD – Oltre l’oceano 8 novembre : Cyberbunker: nelle profondità del dark web

: Cyberbunker: nelle profondità del dark web 10 novembre : The Killer

: The Killer 13 novembre : Me contro Te – Il film: Persi nel tempo

: Me contro Te – Il film: Persi nel tempo 15 novembre : Matt Rife: Natural Selection

: Matt Rife: Natural Selection 16 novembre : Best. Christmas. Ever!

: Best. Christmas. Ever! 17 novembre : I nuovi ricchi, Rustin, Believer 2

: I nuovi ricchi, Rustin, Believer 2 22 novembre : Leo

: Leo 24 novembre : Ultima chiamata per Istanbul, Elena lo sa

: Ultima chiamata per Istanbul, Elena lo sa 28 novembre : Verified Stand-Up

: Verified Stand-Up 29 novembre : American Symphony: Jon Batiste

: American Symphony: Jon Batiste 30 novembre: Family Switch

Le serie tv di novembre 2023 su Netflix

A novembre 2023 su Netflix arrivano anche nuove serie tv, docuserie e reality show. Tra i titoli più attesi c’è Squid Game: La sfida, il reality show ispirato alla serie tv sudcoreana Squid Game che ha coinvolto partecipanti da tutto il mondo e con un montepremi senza eguali nella storia della tv. In uscita fra alcuni giorni c’è anche Suburraeterna, la nuova serie tv originale che espande l’universo Suburra e che include nel cast, tra gli altri, Giacomo Ferrara nel ruolo di Spadino e Filippo Nigro in quello di Amedeo Cinaglia. Ecco tutte le altre serie tv in uscita.