Cosa c'è di nuovo su Netflix a dicembre 2024

Fonte foto: Netflix

Il mese delle feste sta ufficialmente per cominciare: lo confermano non solo le luminarie e gli addobbi onnipresenti, ma anche le novità in arrivo su Netflix a dicembre 2024, molte delle quali hanno un innegabile retrogusto natalizio. Vale per titoli come Storia di Maria, epopea biblica sulla madre di Gesù; That Christmas, film di animazione per bambini con un simpatico Babbo Natale; e Carry-On, thriller adrenalinico ambientato in un aeroporto il giorno della Vigilia. Ma non solo: in uscita nelle prossime settimane c’è anche la saga completa di Harry Potter che, pur non essendo a tema Natale, per tanti è diventato un rewatch irrinunciabile durante le feste. Tra le novità più attese ci sono poi la seconda stagione di Squid Game, il film Il treno dei bambini, dal romanzo di Viola Ardone, e la prima parte della serie tv Cent’anni di solitudine, dall’omonimo capolavoro di Gabriel Garcia Marquez.

I film di dicembre 2024 su Netflix

Per calarsi nell’atmosfera natalizia c’è A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, lo speciale guidato dall’icona pop sulle note delle canzoni tratte dal suo EP Fruitcake e di varie celebri cover natalizie. Oltre alle performance musicali, ci saranno ospiti comici, duetti, camei e sorprese. The Six Triple Eight, invece, è un film che racconta, romanzandola, la storia dell’unico battaglione femminile afroamericano in servizio in Europa durante la Seconda guerra mondiale. A fine mese invece esce Avicii – I’m Tim, documentario dedicato al DJ svedese Avicii, tragicamente scomparso nel 2018 a 29 anni di età. Questi gli altri film, documentari e speciali in arrivo a dicembre 2024.

4 dicembre : Il treno dei bambini, That Christmas

: Il treno dei bambini, That Christmas 6 dicembre : Storia di Maria, A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

: Storia di Maria, A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter 8 dicembre : Transformers: Il risveglio

: Transformers: Il risveglio 9 dicembre : Missing

: Missing 10 dicembre : Jamie Foxx: What Had Happened Was…

: Jamie Foxx: What Had Happened Was… 13 dicembre: Carry-On

Carry-On 14 dicembre: la saga complete di Harry Potter

la saga complete di Harry Potter 15 dicembre: Terminator – Destino Oscuro, Espiazione

Terminator – Destino Oscuro, Espiazione 18 dicembre: Tre di troppo

Tre di troppo 20 dicembre: The Six Triple Eight

The Six Triple Eight 31 dicembre: Avicii – My Last Show (film), Avicii – I’m Tim (documentario)

Le serie tv di dicembre 2024 su Netflix

L’uscita di gran lunga più attesa questo mese è la seconda stagione di Squid Game, disponibile subito dopo Natale. Si prospettano interessanti però anche Black Doves, thriller con Keira Knightley ambientata sullo sfondo della Londra natalizia, e No Good Deed, black comedy con Lisa Kudrow e Ray Romano nei panni di una coppia che prova a vendere la propria casa. Queste le altre serie tv, docuserie e reality show in uscita su Netflix nelle prossime settimane.