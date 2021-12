Cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2021

C’è tanto Covid, tanto sport e ancora un po’ di pizza fatta in casa, ma anche Raffaella Carrà, il DDL Zan e Roma tra le parole e gli argomenti più cercati dagli italiani nel 2021 sul Web. Anche quest’anno, infatti, Google ha pubblicato le liste degli argomenti più cercati dagli Italiani sul suo motore di ricerca e, come gli anni scorsi, sono lo specchio di ciò che è successo nel nostro Paese in questi 12 mesi.

Da alcuni anni Google, invece di mostrare una semplice lista grezza di parole ordinate in base ai volumi di ricerca, raggruppa tante parole in più liste, con parole raggruppate per argomento. Ci sono, così, oltre a le “Parole dell’anno" anche i personaggi, gli addii, una lista di parole più cercate a tema Covid, la lista delle ricerche “Come fare…" (più una “Come fare…" in cucina), la lista dei “Cosa significa…“, quella dei “Perché…“, quella delle attività “Vicino a me" (con i benzinai in testa, sarà mica colpa del Super Cashback?), la lista dei “Come“, quella degli eventi e, infine, la lista “Cosa vedere a…" che quest’anno, con la ritrovata possibilità di viaggiare almeno in Italia, torna ad avere un senso. Eccole tutte.

Parole dell’anno

Serie A Europei Classroom Raffaella Carrà Champions League

Personaggi

Christian Eriksen Matteo Berrettini Mario Draghi Gianluigi Donnarumma Måneskin

Addii

Raffaella Carrà Michele Merlo Franco Battiato Gino Strada Carla Fracci

Covid-19

Green Pass Prenota il vaccino anti-Covid AstraZeneca Covid oggi Coprifuoco

Come fare

Lo Spid

Il Green Pass

Uno screenshot su PC

Domanda ATA

Il cubo di Rubik

Come fare (in cucina)

La pizza in casa Il pesto in casa La besciamella La conserva di pomodoro Il sushi in casa

Cosa significa

DDL Zan Zona rossa rafforzata Resilienza Transgender Endemico

Perché

Conte si dimette Non funziona WhatsApp Gli inglesi hanno tolto la medaglia Si festeggia l’8 marzo Israele attacca Gaza

Vicino a me

Benzinai Pizzeria Bar Ferramenta Gelateria

Come

Scaricare il Green Pass Finisce Masha e Orso Prenotare il vaccino Fare lo SPID Prenotare la terza dose

Eventi

Serie A Europei Champions League Roland Garros Wimbledon

Cosa vedere a