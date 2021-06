Cosa può fare Ikea Symfonisk, lo speaker wireless che sembra un quadro

Sembra un normale quadro ma, in realtà, è uno speaker wireless: stiamo parlando di Symfonisk, la cornice realizzata da Ikea in collaborazione con Sonos. Interessante proposta per gli amanti della casa smart, il device può contare su uno stile moderno e tutta la qualità sonora offerta dal partner tecnologico.

La cornice Wi-Fi Symfonisk nasce dalla partnership tra il colosso svedese dell’arredamento e Sonos, azienda fondata negli Stati Uniti nel 2002 e totalmente dedicata alla produzione di sistemi audio e hi-fi collegati fra di essi tramite WLAN. Quella che arriverà presto nei negozi della catena fondata nel Nord Europa non è il primo esempio del sodalizio tra i due brand. Infatti, l’oggetto appartiene a un’ampia gamma di diffusori sonori creati dall’unione delle forze tra le due aziende che, in precedenza, hanno dato vita a diverse proposte tra cui casse di amplificazione, in molteplici formati, e lampade da tavolo dotate di altoparlante.

Ikea Symfonisk, caratteristiche tecniche

La cornice prodotta da Ikea può essere posizionata sulla parete sia sfruttando l’orientamento verticale che quello orizzontale. Lo stesso vale per l’appoggio su un piano o, addirittura, sul pavimento vista la presenza di supporti che riducono la propagazione delle vibrazioni prodotte dal tweeter e dal trasduttore full-range, cioè la cassa vera e propria.

Per quanto riguarda i controlli, è possibile trovare sul lato sinistro della scocca i pulsanti per il volume e per la riproduzione del suono, ovvero un unico bottone combinato per play e pausa. L’audio è pulito e potente, gestibile attraverso l’uso dell’applicazione gratuita Sonos, scaricabile per Android, iOS, Windows e macOS, come già accade per gli altri dispositivi del medesimo produttore. Non è disponibile il bluetooth, ma si può connettere in modalità wireless o via AirPlay 2.

Musica e parole risultano cristalline e potenti, nonostante le dimensioni piuttosto contenute del device. Dalle misure di 40,64 x 55,88 x 5,08 cm, Symfonisk si connette alla rete elettrica con il cavo in dotazione della lunghezza complessiva di 3,5 metri, da regolare in un apposito spazio incastonato nel retro.

Ikea Symfonisk, il design che fa la differenza

La sfida principale, secondo Sonos, è stata la realizzazione di un impianto posizionabile in maniera differente rispetto agli altoparlanti di stampo tradizionale senza perdere di potenza. A rispondere a tali esigenze è stata la profondità, estremamente ridotta visto che supera di poco i 5 centimetri, e l’integrazione di un sistema di indirizzamento delle onde sonore, così da raggiungere facilmente e in maniera omogenea ogni angolo della stanza in cui è installato il dispositivo.

Proprio a proposito di stile, Symfonisk viene proposto per l’acquisto in due differenti colorazioni, bianco e nero. A dare un tocco più personale, poi, vi sono i pannelli frontali da acquistare in ben 14 varianti, in modo da adattarsi armonicamente a qualsiasi ambiente della casa e non solo.