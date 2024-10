Sonos presenta la soundbar Arc Ultra e il subwoofer Sub 4: schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sonos ha presentato la soundbar Sonos Arc Ultra e il subwoofer Sonos Sub 4, due prodotti premium entrambi già disponibili in preordine anche in Italia

Fonte foto: Sonos

Il produttore californiano di speaker e soluzioni audio di alta gamma Sonos ha presentato una nuova soundbar premium, alla quale è possibile affiancare due subwoofer di qualità e prezzo altrettanto alti. Stiamo parlando della soundbar Sonos Arc Ultra e il subwoofer Sonos Sub 4, entrambi già ordinabili tramite il sito dell’azienda statunitense.

La soundbar si distingue per la tecnologia Sound Motion, sviluppata da Sonos per ridurre le dimensioni del trasduttore e potenziare i bassi. Per quanto riguarda il subwoofer, invece, si tratta di un device di nuova generazione, completamente rivisto rispetto al passato, con una maggiore potenza di elaborazione, più memoria e consumi molto ridotti (quando il device non viene utilizzato).

Sonos Arc Ultra, scheda tecnica e prezzo

Sonos Arc Ultra è la nuova soundbar con configurazione 9.1.4, composta da ben 14 driver: 1 woofer, 7 tweeter (di cui 2 up-firing) e 6 midwoofer. A questo si aggiungono anche quindici amplificatori digitali classe D e due microfoni far-field, con beamforming avanzato e funzionalità per la cancellazione dell’eco multicanale.

Il processore all’interno del device è un Quad Core con quattro A55 da 1,9 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. La potenza di elaborazione di questa configurazione hardware viene sfruttata per elaborare gli algoritmi della tecnologia Trueplay, che analizza in automatico l’acustica della stanza e ottimizza l’equalizzazione della soundbar.

Sempre al chip principale è demandata la gestione delle funzioni Miglioramento del parlato, aumentare la nitidezza dei dialoghi, Night Sound, per utilizzare la soundbar nelle ore notturne e ridurre l’intensità dei suoni più forti aumentando quella dei suoni più deboli, e per gestire i flussi audio in Dolby Atmos Music.

Altra caratteristica interessante di questo prodotto è quella di poter trasferire l’audio dalla soundbar alle cuffie Sonos Ace per attivare l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, una caratteristica in grado di correggere la direzione da cui provengono i contenuti con audio spaziale in base ai movimenti della testa dell’utente.

Tutte queste funzioni possono essere regolate tramite l’applicazione di Sonos, che permette anche di impostare l’equalizzatore e di selezionare il controllo vocale scegliendo tra Sonos Voice Control e Alexa.

Le connessioni disponibili su Sonos Arc Ultra sono un ingresso HDMI, il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3. Chiaramente, la soundbar è compatibile con tutte le versioni di Sub e Sub Mini prodotte sa Sonos.

La Sonos Arc Ultra è già disponibile in preordine sul sito ufficiale dell’azienda produttrice in due colorazioni, Bianco e Nero, al prezzo consigliato di 999 euro.

Sonos Sub 4: scheda tecnica e prezzo

Oltre alla soundbar Arc Ultra Sonos ha presentato anche il nuovo subwoofer Sonos Sub 4 che può essere utilizzato anch con le altre soundbar Sonos Arc e Sonos Beam.

Questo prodotto è composto da due woofer ellittici rivolti verso l’interno progettati per creare un effetto force-canceling che elimina eventuali distorsioni. Il dispositivo ha due amplificatori digitali di classe D e una struttura con condotto reflex che migliora ulteriormente la riproduzione dei bassi.

L’elettronica di controllo si basa su una CPU a quattro Core A55 con una frequenza di 1,9 GHz, 512 MB di RAM DDR4 e 4 GB di memoria.

Presente anche su questo prodotto la funzione Trueplay che analizza l’acustica della stanza attivando l’equalizzazione automatica per bilanciare la potenza erogata da questo subwoofer e dagli speaker Sonos a cui viene abbinato.

Una caratteristica estremamente interessante di Sonos Sub 4 è che, proprio grazie a queste funzioni di autocalibrazione, è possibile installarne e usarne due contemporaneamente all’interno dello stesso impianto. In questo modo si ottiene una potenza sonora estremamente alta, in grado di coprire grandi spazi senza, però, che i bassi sovrastino le altre frequenze sonore emesse dalla soundbar e dagli altri speaker.

Anche stavolta è possibile regolare le varie funzionalità utilizzando l’app Sonos. Per connettere il subwoofer ad altri prodotti compatibili si può utilizzare il WiFi 6; presente anche una porta Ethernet per collegare il device direttamente al router.

Sonos Sub 4 è già disponibile in preordine sul sito ufficiale, sempre in due colori: Bianco e Nero. Il prezzo al pubblico consigliato è di 899 euro.