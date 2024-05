Fonte foto: RossHelen / Shutterstock

Cosa succede ai tuoi dispositivi Smart Home quando manca la connessione a Internet? Si trasformano in semplici soprammobili oppure conservano alcune funzionalità? In realtà non c’è un’unica risposta, perché tutto dipende dal singolo apparecchio.

Ogni volta che si installa un dispositivo smart all’interno della propria abitazione è perfettamente normale chiedersi cosa possa succedere nel caso in cui manchi la connessione a Internet o si debba fare i conti con una connessione Internet molto lenta. Questi apparecchi includono funzionalità che richiedono una connessione a Internet.

Ecco, quindi, cosa succede alla Smart Home quando non c’è Internet:

La Smart Home funziona senza Internet?

I dispositivi che compongono un ecosistema Smart Home sono progettati per affrontare una temporanea assenza della connessione a Internet e, quindi, continuano a funzionare normalmente anche quando la rete non funziona. L’impossibilità di accedere a Internet, però, comporterà il temporaneo stop ad alcune funzioni che richiedono una connessione, come il controllo da remoto, via app, da parte dell’utente.

Bisogna sempre valutare caso per caso: interruttori smart continuano a funzionare anche quando non c’è Internet, ma si attivano in modo tradizionale e non con gli innovativi comandi vocali. Allo stesso modo, un termostato smart continuerà ad essere utilizzabile come un termostato tradizionale ma perderà la possibilità di controllo da remoto, che consente all’utente di attivare il riscaldamento anche quando non è in casa.

Senza Internet, inoltre, le registrazioni delle telecamere Wi-Fi risulteranno inaccessibili dal proprio smartphone. Il dispositivo, se salva le registrazioni su di una scheda di memoria integrata, continuerà a lavorare, in attesa del ripristino della connessione. Allo stesso modo, altri dispositivi “smart” continueranno a funzionare normalmente: una lampadina smart perderà la possibilità di controllo da remoto ma continuerà ad essere una lampadina perfettamente funzionante.

Discorso analogo per gli elettrodomestici, che senza Internet possono perdere alcune funzioni smart. Anche i dispositivi di sicurezza resteranno attivi, al netto della perdita di alcune modalità di utilizzo. Una serratura smart potrà essere aperta come una serratura tradizionale. Per assistenti virtuali, come Alexa, invece, la connessione è fondamentale e senza un accesso a Internet (necessario per scambiare informazioni con i server), le funzioni saranno molto limitate.

In ogni caso, quando la connessione Internet sarà stata ripristinata la Smart Home tornerà a funzionare.

Cosa fare se Internet non funziona

La Smart Home senza Internet perde diverse funzioni ma la maggior parte dei dispositivi continua a essere attiva. In ogni caso, quando la connessione non va, è necessario mettersi subito all’opera per tentare di risolvere il problema. In caso di malfunzionamento, è necessario contattare il proprio operatore, per verificare le cause del problema, anche se prima è sempre utile fare un tentativo riavviando il router. In attesa del ripristino della connessione, inoltre, è possibile utilizzare la funzione hotspot dello smartphone per poter ripristinare il collegamento a Internet per i dispositivi domestici.