ADSL di casa lenta? Ecco le impostazioni del router da cambiare

Fonte foto: Albert Pego / Shutterstock.com

Cosa fare se la rete ADSL di casa è troppo lenta? Ci sono varie opzioni da considerare, in questo caso. La prima è quella di provare a cambiare tecnologia di connessione, passando a un’offerta fibra ottica FTTH, fibra mista FTTC oppure a una rete FWA, tecnologia wireless alternativa all’ADSL nelle aree dove la fibra non è ancora arrivata.

Per chi non può cambiare tecnologia di connessione (ma anche per chiunque debba fare i conti con una connessione lenta a casa) c’è anche la possibilità di cambiare le impostazioni del proprio router, in modo da ottimizzare al massimo i vari parametri e ottenere una connessione più veloce.

Ecco quali sono i parametri da considerare.

Accedere alle impostazioni del router

La prima cosa da fare, per migliorare la velocità della connessione Internet di casa, è accedere al pannello delle impostazioni del proprio router. Per farlo, è sufficiente utilizzare un computer oppure uno smartphone collegato al router di casa.

A questo punto basta aprire il browser web e inserire l’indirizzo IP del router e poi effettuare l’accesso utilizzando Username e Password (in genere, questi parametri sono stampati su un’etichetta posizionata sotto o sul retro del router). Per maggiori dettagli è possibile dare un’occhiata alla guida su come trovare l’indirizzo IP del router.

I parametri da modificare

Il pannello delle impostazioni del router cambia in base al modello utilizzato. Ci sono alcuni parametri, però, accessibili a tutti i router e che, se modificati, possono garantire un miglioramento della connessione a Internet. La prima cosa da fare è individuare la sezione relativa alla connessione Wi-Fi, in genere presente in una barra laterale con tutte le varie sezioni disponibili.

Qui, in genere nella sezione chiamata Configurazione WLAN, è possibile cambiare il canale della rete Wi-Fi, sostituendo l’opzione Auto con un canale a propria scelta (conviene procedere a tentativi per verificare se con il nuovo canale scelto si registra un miglioramento della connessione; alcuni canali potrebbero essere saturi e causare una connessione lenta). In genere, conviene scegliere 1, 6 e 11 come canali da utilizzare per il Wi-Fi.

Se disponibile, inoltre, bisogna attivare l’opzione WLAN 5 GHz che consente ai dispositivi compatibili di poter beneficiare di un accesso a Internet più veloce, grazie a una frequenza in grado di offrire un accesso al Wi-Fi migliore. È anche possibile individuare e attivare l’opzione per l’abilitazione IPv6, disponibile, in genere, nella sezione in cui è possibile gestire tutti i parametri di funzionamento del router.

Per ottenere un miglioramento della connessione Internet a casa, risolvendo il problema dell’ADSL lenta, è possibile anche scegliere un ripetitore per il segnale Wi-Fi e, quando possibile, provare a collegarsi al router via cavo, invece che in modalità wireless.