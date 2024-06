Cosa vedere a luglio 2024 su Apple TV+

Tra le novità ci sono una serie sci-fi per tutta la famiglia, un dramma con protagonista Natalie Portman e una storia comedy e d’avventura sui viaggi nel tempo

Luglio 2024 si preannuncia un mese denso di novità interessanti su Apple TV+. Tra le nuove uscite c’è ad esempio Sunny (disponibile dal 10 luglio): questa serie tv thriller con protagonista Rashida Jones racconta del bizzarro rapporto tra Suzie, una donna statunitense vedova da poco che vive a Kyoto, e Sunny, un robot domestico che le fa compagnia. Dalla docuserie di uno degli chef più famosi al mondo fino alla nuova serie tv drammatica con Natalie Portman, passando per una storia di viaggi nel tempo che unisce avventura e risate: ecco le altre principali novità da non perdere nelle prossime settimane.

Di cosa parla la serie Time Bandits

C’è anche Lisa Kudrow (celebre per il suo ruolo nella sit-com Friends) nel cast di Time Bandits, nuova serie tv che i più attenti riconosceranno subito come ispirata all’omonimo film del 1981 diretto da Terry Gilliam.

La divertente storia racconta di un improbabile gruppo di ladri, che include un nerd undicenne appassionato di storia, che viaggiano nello spazio e nel tempo per salvare i genitori del ragazzino e il mondo intero. Il cast include anche Kal-El Tuck, Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Rune Temte, Charlyne Yi, Rachel House e Kiera Thompson.

La serie esce su Apple TV+ il 24 luglio.

Trama e trailer di La donna del lago

La donna del lago (Lady in the Lake è il titolo originale), in uscita il 19 luglio, è una serie tv drammatica, thriller e noir che racconta la «collisione fatale» tra le vite di due donne nella Baltimora del 1966.

Da una parte c’è Maddie Schwartz (interpretata da Natalie Portman), casalinga ebrea dal passato oscuro che cerca di reinventarsi come giornalista investigativa. Dall’altra c’è Cleo Sherwood (Moses Ingram), una madre che fa parte del microcosmo politico della comunità nera di Baltimora e mantiene a fatica la sua famiglia.

Quando Maddie inizia a interessarsi alla misteriosa morte di Cleo, spalanca una voragine che mette in pericolo sé stessa e le persone che le stanno intorno.

Quando esce la serie Las Azules

Esce il 31 luglio invece la serie tv Las Azules, ispirata a fatti realmente accaduti. Siamo nel Messico degli anni Settanta e le protagoniste sono quattro donne che vengono scelte per fare parte della prima forza di polizia femminile del Paese.

Le donne capiscono presto che si tratta più che altro di un’operazione di marketing, ma sono determinate a farsi valere mettendosi sulle tracce di un serial killer che sta seminando il terrore.

Il documentario Omnivore

Dal 19 luglio si può vedere Omnivore, la docuserie firmata e condotta dal rinomato chef del NOMA, René Redzepi.

Ogni puntata è dedicata a un particolare ingrediente che, semplice e banale solo all’apparenza, diventa lo spunto per un affascinante viaggio (fisico e metaforico) nelle profondità delle tradizioni culinarie di un certo Paese, oltre che dell’intera storia dell’umanità.

La serie tv sci-fi Me

È una serie tv sci-fi per tutta la famiglia Me, in uscita il 12 luglio. Il protagonista è il dodicenne Ben, che scopre di avere il potere di cambiare temporaneamente il proprio aspetto.

In una fase delicata come quella della pre-adolescenza, già caratterizzata da difficoltà quotidiane che sembrano insormontabili, questa scoperta spinge il giovane protagonista verso ulteriori questioni da affrontare: che cosa definisce veramente chi siamo? E come utilizzare i superpoteri a fin di bene?