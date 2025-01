Cosa vedere in streaming oggi 5 gennaio 2025

Ogni mese i cataloghi delle principali piattaforme di streaming si arricchiscono non solo con le novità originali del momento, ma anche con alcuni titoli già usciti al cinema mesi, anni o decenni fa. Se a questi ultimi si sommano le centinaia di altri già presenti nel "menu", diventa davvero difficile scegliere a cosa dedicare la propria attenzione. Magari a un grande classico del cinema già visto diverse volte, ma che è sempre bello riscoprire? Oppure a un film relativamente recente e acclamato dalla critica che però non si ha ancora avuto modo di vedere? O, ancora, a un titolo di cui non si sa niente, ma che promette emozioni forti? Ce n’è per tutti i gusti, a partire da questi spunti.

Cosa vedere oggi su Netflix

Su Netflix si può recuperare The Net, film thriller d’azione del 1995 con Sandra Bullock nei panni di Angela Bennett, un’ingegnera che si trova invischiata in un pericoloso giro di spionaggio informatico.

Sulla stessa piattaforma di streaming da pochi giorni sono disponibili anche la trilogia di Spider-Man (cioè i tre film usciti nel 2002, 2004 e 2007) e Schindler’s List, epico dramma storico con protagonisti Liam Neeson and Ralph Fiennes.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Tra i titoli da pochi giorni visibili su Prime Video c’è il film del 1988 Un pesce di nome Wanda, con John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline e Michael Palin. Nella trama quattro persone molto diverse tra loro si organizzano per compiere delle rapine a mano armata e poi cercano di incrociarsi l’una con l’altra per dividersi il bottino.

È entrato a far parte da poco dell’offerta della piattaforma di streaming anche il cult Passaggio in India, film di quasi tre ore del 1984 ambientato nell’India coloniale britannica. La storia ruota attorno all’amicizia che nasce tra un medico indiano e una donna inglese.

Cosa vedere oggi su Disney+

Non mancano le alternative nemmeno su Disney+. Tra i titoli da recuperare c’è ad esempio La Favorita: la storia, ambientata nell’Inghilterra del XVIII secolo, racconta lo scontro tra la nobile Lady Sarah e la nuova serva Abigail per ottenere i favori della fragile regina Anna.

Più recente è Assassinio a Venezia, film del 2023 diretto da Kenneth Branagh, che è anche tra i protagonisti. Il film è tratto dal romanzo di Agatha Christie del 1969 Poirot e la strage degli innocenti. Branagh interpreta appunto Poirot, come ha già fatto nei film Assassinio sull’Orient Express del 2017 e Assassinio sul Nilo del 2022.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Per gli appassionati del genere crime e poliziesco, invece, oggi arriva Law & Order: Organized Crime. L’appuntamento è alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming NOW. Nelle nuove puntate della serie tv Elliot Stabler torna nella Task Force per la criminalità organizzata della polizia di New York.