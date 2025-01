Cosa vedere in streaming oggi 18 gennaio 2025

Reality show divertenti e film thriller, tra cui il nuovo Alien Romulus, ma anche classici per tutta la famiglia: ecco cosa vedere oggi in streaming

Fonte foto: 2024 20th Century Studios

Oggi nel 1997 il norvegese Boerge Ousland diventava la prima persona ad attraversare l’Antartico in solitaria, un’impresa da record preceduta e seguita da altre avventure eccezionali. Per averne un assaggio, si può guardare gratuitamente su YouTube il breve documentario di NatGeo Børge Ousland: Breaking Records in the Arctic. I documentari, i film e le storie (vere o di finzione) ambientate in uno dei luoghi più freddi della Terra, comunque, non mancano mai. Su Netflix c’è ad esempio Antarctica, che racconta le vicende di un gruppo di esploratori dal Giappone che nel 1956 parte in missione verso l’Antartide.

Cosa vedere oggi su Netflix

Il weekend è un ottimo momento per recuperare alcune delle novità uscite negli scorsi giorni su Netflix. Ad esempio, il film Numero 24: ambientato alla vigilia della Seconda guerra mondiale, ha come protagonista un giovane norvegese impegnato contro i nazisti. La sua missione cambierà la sua vita e anche la storia del suo Paese.

Cambiando genere, è da poco disponibile una nuova stagione del reality brasiliano Isolati con la suocera. Come suggerisce il titolo, le coppie che partecipano a questo show devono affrontare diverse sfide, sperando di vincere il premio in palio, potendo però contare sull’aiuto delle suocere.

Sulla piattaforma si trova anche Bandidos, serie d’azione messicana in due stagioni in cui una banda di malfattori, pur senza avere un chiaro piano in mente, si lancia alla ricerca di un tesoro scomparso.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da pochi giorni è visibile su Prime Video il film del 2003 Peter Pan. In questa storia avventurosa per tutta la famiglia i bambini della famiglia Darling ricevono la visita di Peter Pan, che ha bisogno del loro aiuto per battere Capitan Uncino.

È per tutta la famiglia anche Il GGG – Il grande gigante gentile. Uscito nel 2016 e da poco disponibile su Prime Video, il film è tratto dal libro omonimo di Roald Dahl e ha come protagonista una bambina orfana che diventa amica di un gigante gentile. Insieme dovranno fermare i giganti mangia-uomini, che stanno invadendo il mondo degli umani.

Cosa vedere oggi su Disney+

Da pochi giorni su Disney+ si trova il nuovo capitolo del franchise Alien, ovvero l’horror-thriller fantascientifico Alien: Romulus. Diretto da Fede Alvarez e già acclamato dal pubblico al cinema, diventando il secondo film di maggior incasso della saga di Alien, Alien: Romulus ha una storia originale e personaggi inediti. Nel cast ci sono Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Da pochi giorni su Sky e NOW sono disponibili I dannati e Hungry Games: Gli Orsi dell’Alaska. Il primo è un film western-drammatico su un gruppo di uomini che, durante la guerra di secessione, viene mandato a esplorare il selvaggio territorio oggi noto come Montana.

Il secondo, invece, è un documentario sugli orsi del Katmai National Park, in Alaska, che prima di andare in letargo per 150 giorni devono combattere una dura lotta contro gli elementi per ottenere tutte le riserve e le calorie di cui hanno bisogno per sopravvivere al gelido inverno.