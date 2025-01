Cosa vedere in streaming oggi 29 gennaio 2025

Fonte foto: Marvel Animation/DIsney+

È il 1994 quando O.J. Simpson venne accusato di avere ucciso l’ex moglie Nicole Brown e l’amico Ronald Goldman. La notizia suscitò immediato clamore, anche perché Simpson era uno dei più celebri giocatori di football americano del momento. L’uomo fu assolto dopo un processo giudicato controverso, ma due anni dopo fu giudicato colpevole nella causa civile intentata dalle famiglie delle vittime. Insomma, è facile immaginare perché questo personaggio e il suo complicato caso siano diventati uno dei più commentati dall’opinione pubblica e dai media. La vicenda è stata raccontata negli anni da svariati film, docuserie e documentari, ai quali si aggiunge un nuovo titolo in uscita proprio oggi in streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Come accennato, esce su Netflix American Manhunt: O.J. Simpson, docuserie che indaga i fatti e i retroscena dell’omicidio che ha sconvolto l’opinione pubblica diventando poi un vero e proprio fenomeno culturale.

Tra le novità di oggi c’è anche Sei Nazioni: Full Contact, documentario che segue le partite delle migliori squadre di rugby in Europa mentre puntano a vincere il trofeo Guinness Sei Nazioni.

Da oggi si può vedere anche la nuova serie Hooligan, storia intensa e drammatica in cui il diciassettenne Kuba si ritrova suo malgrado a seguire le orme di ultras del padre, che è appena uscito dal carcere.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Ci sono due nuovi film che da oggi fanno parte del catalogo di Prime Video.

Il primo è Tutti gli uomini del re, political drama del 2006 con Sean Penn, Jude Law e Kate Winslet. La trama racconta la vita del populista Willie Stark, una figura politicamente ispirata a quella del governatore della Louisiana Huey Long.

Per tutta la famiglia arriva invece Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, film di animazione in cui il conte Dracula e i suoi amici partecipano a una crociera per mostri che amano il mare. La nave verrà però sequestrata dalla famiglia Van Helsing, nemica giurata dei mostri.

Cosa vedere oggi su Disney+

Da oggi in esclusiva su Disney+ arriva la serie originale Marvel Animation Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere (nella foto). Composta da dieci episodi, la serie di animazione segue Peter Parker nel suo percorso per diventare Spider-Man. Il voice cast della versione originale include Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Oggi escono i primi due episodi, mentre i successivi arriveranno sulla piattaforma settimanalmente.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Esce oggi su Apple TV+ la quarta stagione di Mythic Quest. I nuovi episodi della serie tv comedy riportano il pubblico negli uffici in cui il team di Mythic Quest affronta nuove sfide in un mondo dei videogame che è in continuo cambiamento. Mentre tutti ambiscono a migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, in ufficio nascono nuove stelle, fioriscono relazioni ed ego particolarmente ingombranti si scontrano.