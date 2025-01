Cosa vedere in streaming oggi 14 gennaio 2025

Fonte foto: Apple TV+

Il 14 gennaio 1990 I Simpson facevano il loro debutto sul canale televisivo Fox come serie regolare. Il primo episodio era stato una sorta di speciale natalizio di presentazione: è dunque la seconda puntata, in onda in questa data, a essere considerata come un vero e proprio inizio di quello che certamente all’epoca non si immaginava sarebbe diventato un fenomeno culturale di tale portata. Oggi I Simpson non hanno bisogno di presentazioni e per chi vuole rivivere la lunga storia di questa serie di animazione, o almeno qualche parte, trova gli episodi su Disney+. A parte questo, ecco gli altri titoli da cercare oggi sulle principali piattaforme di streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix lo speciale di stand-up comedy Ari Shaffir: America’s Sweetheart, un "one man show" con il comico, attore, podcaster e produttore statunitense Ari Shaffir.

Disponibili anche i nuovi episodi di L’inferno dei single, dating show sudcoreano in cui un gruppo di sconosciuti abita un’isola deserta sperando di trovare l’amore.

Da pochi giorni sulla piattaforma c’è anche la serie anime comedy/sentimentale Baban Baban Ban Vampire. Il protagonista è un vampiro di 450 anni che lavora in un bagno pubblico e punta a bere il sangue di un diciottenne vergine: per questo tiene d’occhio il figlio dei proprietari, che ha 15 anni, cercando di prevenire qualunque sua esperienza sessuale.

Cosa vedere oggi su Prime Video

È da poco entrato a fare parte del catalogo di Prime Video il film distopico sci-fi Macchine mortali, del 2018. Ambientata centinaia di anni dopo che un evento catastrofico ha distrutto la civiltà, la trama racconta di una misteriosa giovane donna di nome Hester Shaw che si ritrova faccia a faccia con un temibile predatore su ruote.

Chi preferisce i period drama e ha del tempo a disposizione (il film dura quasi tre ore) può recuperare invece Il patriota, film del 2000 con protagonista Mel Gibson ambientato durante la rivoluzione americana. Nella trama un pacifico agricoltore, dopo che suo figlio viene ucciso da un ufficiale, diventa il capo di una milizia coloniale.

Cosa vedere oggi su Disney+

Uscito a metà 2024, Jim Henson Idea Man è diretto dal premio Oscar Ron Howard e narra la storia dell’artista e visionario Jim Henson, creatore di alcuni Muppet, come Kermit la rana e Miss Piggy, e di tutti gli iconici abitanti di Sesame Street, tra cui Big Bird, Grover, Cookie Monster e Bert ed Ernie. È visibile su Disney+.

Per gli appassionati del genere, sulla piattaforma c’è anche Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, una docuserie in quattro episodi (uscita nel 2024) sulla carriera, tra passato e futuro, di Jon Bon Jovi e dell’iconica band che da quarant’anni fa la storia del rock and roll. Negli episodi c’è spazio anche per raccontare l’infortunio alle corde vocali che ha rischiato di cambiare per sempre la storia del gruppo.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforma

Un’uscita del 2024 di Sky Nature che si può recuperare on demand su Sky e in streaming su NOW è il documentario Sky Original Marmolada. Madre Roccia. Perfetto per gli appassionati di imprese ad alta quota, è il racconto dell’apertura di una nuova via sulla parete sud della Marmolada. Nel racconto dell’avventura sportiva c’è spazio per mostrare anche gli effetti della crisi climatica sulla montagna.

È notizia recente che Apple TV+ abbia deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie comedy Bad Monkey, con protagonista Vince Vaughn. Prodotta esecutivamente da Bill Lawrence, la serie tv è basata sul romanzo di Carl Hiaasen. Il protagonista è un ex poliziotto di Miami che è finito a fare l’ispettore sanitario alle Keys. L’occasione per riscattarsi arriva quando il ritrovamento di un braccio vicino alla riva gli dà la possibilità di risolvere un presunto omicidio. In attesa della stagione 2, si può sempre recuperare il primo ciclo di episodi già disponibile sulla piattaforma.