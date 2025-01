Cosa vedere in streaming oggi 15 gennaio 2025

Fonte foto: Marco Ghidelli/Netflix

Tra le principali novità in streaming oggi c’è la miniserie ACAB, ispirata dall’opera letteraria omonima di Carlo Bonini (edita da Einaudi) dalla quale è già stato tratto il celebre film diretto da Stefano Sollima. Ideata dallo stesso Bonini con Filippo Gravino, la serie tv porta sullo schermo i drammi personali e professionali di un gruppo di agenti antisommossa di Roma che ai disordini ha imparato a reagire come una tribù, con metodi non ortodossi. In uscita oggi in streaming ci sono anche una serie di animazione per adulti che si ispira all’immaginario mitologico dell’antica Grecia, un documentario sorprendente sulle meraviglie della natura e una commedia sentimentale su una coppia separata che riscopre l’amore.

Cosa vedere oggi su Netflix

Come accennato, arriva oggi su Netflix una delle novità più attese del 2025: la serie tv italiana ACAB. Diretta da Michele Alhaique, include nel cast Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi. La trama ruota attorno a una squadra del Reparto Mobile di Roma che, dopo che il capo resta ferito in alcuni scontri in Val di Susa, deve fare i conti un nuovo comandante figlio della polizia riformista.

Da oggi su Netflix si può vedere anche il film Cosa sarà: uscito nel 2020, è una storia autobiografica che porta il regista Francesco Bruni a Livorno, sua città natale. Tra le uscite odierne c’è anche la seconda stagione di Oshi no Ko, serie anime sui gemelli Aqua e Ruby che conducono una carriera nel mondo dello spettacolo.

Un’altra novità di oggi su Netflix è Krapopolis, serie di animazione per adulti ambientata nell’antica Grecia: la storia ruota attorno alle comiche vicende di una famiglia disfunzionale composta da umani, divinità e creature mitologiche di vario genere.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da oggi su Prime Video c’è la commedia Bad Moms 2. In questo sequel, tre mamme poco apprezzate e sovraccariche di impegni si ribellano contro le sfide e le aspettative quando ricevono la visita delle rispettive madri.

È disponibile da oggi anche L’amore non divorzia mai, film per la tv di genere romantico originariamente uscito nel 2015 in cui una coppia scopre, un anno dopo l’annullamento del proprio matrimonio, che in realtà a causa di un errore nelle carte sono ancora ufficialmente marito e moglie.

Cosa vedere oggi su Disney+

Esce oggi su Disney+ la seconda stagione di A Real Bug’s Life: Megaminimondo, strepitosa docuserie in cui lo spettatore ha la possibilità di immergersi in mondi inconcepibili e invisibili, abitati da insetti microscopici le cui avventure, viste da così vicino, appaiono davvero epiche.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

On demand su Sky e in streaming su NOW si possono riguardare le sei stagioni de I Soprano e, novità più recente, la docuserie I Soprano – La vera storia. È una visione perfetta per i fan dello show, dal momento che la docuserie getta una nuova luce sulla sua realizzazione della serie tv e sulle vite "dietro" la trama.

Da oggi su The Film Club (uno dei Prime Video Channel) si può vedere invece The Last Warrior, film fantasy-comico russo del 2017 in cui il protagonista Ivan, un giovane truffatore, si ritrova inaspettatamente nel mondo fantastico in cui vivono gli eroi delle fiabe russe.

Sullo stesso canale è da oggi disponibile anche La Caccia: nella trama tre fratelli e una sorella, dopo essere stati separati per diversi anni, si rincontrano dopo la morte del padre, da cui hanno ereditato la casa. La situazione diventa però drammatica ed estrema.