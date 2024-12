Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Roon è una piattaforma che stravolge radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con la propria musica digitale. Non si tratta semplicemente di un lettore musicale, ma può essere immaginato come un vero e proprio ecosistema che organizza, arricchisce e connette la propria libreria musicale, offrendo un’esperienza di ascolto del tutto innovativa, combinando una gestione avanzata dei contenuti con una riproduzione audio in alta qualità.

Come funziona Roon

Roon è in grado di scansionare la propria libreria musicale, confrontandola con un vastissimo database online, aggiungendo automaticamente diversi tipi di metadati come copertine, recensioni, biografie degli artisti e molto altro ancora, arricchendo notevolmente l’esperienza di ascolto. Oltre a questo, la piattaforma è anche capace di creare collegamenti tra artisti, album, compositori e interpreti, permettendo all’utente di scoprire nuove connessioni per ampliare la propria conoscenza.

È compatibile con vasta gamma di formati audio, inclusi FLAC, DSD e PCM per l’ascolto di contenuti in alta risoluzione, offrendo anche funzioni avanzate per la gestione del segnale audio per la massima fedeltà sonora.

Inoltre permette di riprodurre musica in diverse stanze della casa, sincronizzando la riproduzione o scegliendo brani diversi per ogni ambiente ed è perfettamente integrato con diversi servizi di streaming come TIDAL e Sonos, ad esempio, garantendo l’accesso a milioni di brani in alta qualità.

Che significa Roon Ready

Un dispositivo “Roon Ready” è compatibile con la tecnologia di streaming di Roon, chiamata RAAT (Roon Advanced Audio Transport) che garantisce all’utente una serie di vantaggi, come la capacità di rilevare tutti i device del genere sulla rete e autoconfigurarsi per funzionare al meglio con ognuno di questi.

In termini di qualità, la tecnologia RAAT garantisce la trasmissione del segnale audio “bit-perfect”, ovvero senza alcuna alterazione a garanzia, appunto, della massima fedeltà sonora e senza che il segnale subisca alcuna elaborazione indesiderata. Come già accennato, i dispositivi Roon Ready possono essere utilizzati anche per la riproduzione multi-room sincronizzata, per una perfetta sincronia tra le diverse stanze della propria abitazione.

Naturalmente, sul mercato esistono numerosi dispositivi del genere e tra questi troviamo diffusori in rete, streamer, amplificatori per cuffie,DAC USB e anche alcuni laptop. Per verificare che un dispositivo sia Roon Ready è sufficiente cercare l’apposita certificazione nelle specifiche del componente oppure verificare sul sito ufficiale del produttore.

Infine per quanto riguarda il prezzo, bisogna ricordare che Roon ha un costo di 14,99 dollari al mese per l’abbonamento standard che permette a un Roon Core (la sorgente da cui viene riprodotto l’audio) di gestire la propria libreria musicale e un numero illimitato di dispositivi remoti.

Oppure per i veri audiofili, l’azienda offre anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a vita che ha un costo di 829.99 dollari, un prezzo non certo contenuto ma più che giustificato per chi vuole una qualità audio senza compromessi per sempre.