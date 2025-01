Harman Kardon svela le nuove soundbar Enchant e lo speaker Onyx Studio 9

Fonte foto: Harman Kardon

Harman Kardon arricchisce il suo catalogo con diversi prodotti tra cui le nuove soundbar e il subwoofer della serie Enchant e lo speaker Onyx Studio 9. Questi dispositivi arriveranno sul mercato nel corso del primo trimestre del 2025 ma Harman Kardon ha già annunciato i prezzi di lancio, presentandoli come strumenti per offrire un’esperienza di ascolto di alta qualità in casa e una completa gestione dei sistemi audio via app.

Harman Kardon serie Enchant: caratteristiche e prezzi

La nuova serie Harman Kardon Enchant è composta dalle soundbar Enchant 1100, con 11 driver, ed Enchant 900, con 9 driver e dimensioni compatte, con tecnologia MultiBeam e Dolby Atmos oltre che di PureVoice, per migliorare la resa dell’audio dei dialoghi. La gamma comprende anche Enchant Speaker e il subwoofer wireless Enchant Sub che possono essere collegati senza fili alle soundbar per ottenere un’esperienza di suono surround.

Lo Speaker, inoltre, ha la calibrazione automatica del suono e supporta Dolby Atmos. È anche possibile collegare due Speaker tra di loro per ottenere un effetto stereo oltre che aggiungerli alla soundbar. La gestione di tutti i dispositivi può avvenire tramite l’app Harman Kardon One. Sia le due soundbar che lo Speaker della serie Enchant garantiscono la possibilità di sfruttare AirPlay, Chromecast, Spotify Connect e Tidal Connect. La soundbar Enchant 1100 è anche Roon Ready.

I nuovi prodotti della serie Harman Kardon Enchant arriveranno sul mercato da marzo 2025 con i seguenti prezzi:

Harman Kardon Enchant 1100 – 899 euro

Harman Kardon Enchant 900 – 429,99 euro

Harman Kardon Enchant Speaker – 229,99 euro

Harman Kardon Enchant Sub – 399,99 euro

La nuova gama Enchant sarà distribuita in Italia tramite tutti i rivenditori autorizzati Harman Kardon. Ulteriori annunci in merito alla partenza delle vendite arriveranno nelle prossime settimane.

Harman Kardon Onyx Studio 9: caratteristiche e prezzo

Onyx Studio 9 è un nuovo speaker portatile pensato, principalmente, per l’utilizzo in casa. Caratterizzato da un design rinnovato rispetto ai modelli precedenti, Onyx Studio 9 è dotato della tecnologia Constant Sound Field (CSF) che punta a garantire una qualità audio molto elevata.

C’è anche la possibilità di utilizzare il collegamento Auracast per inviare l’audio tramite Bluetooth a più dispositivi, con la possibilità anche di collegamento ad altri dispositivi Harman Kardon che supportano Auracast. Lo speaker è dotato di un sistema di auto-calibrazione che regola in automatico il suono. Gli utenti possono, in ogni caso, utilizzare l’app Hardon One per la gestione delle impostazioni.

Onyx Studio 9 sarà disponibile a partire da febbraio 2025, con possibilità di scegliere tra le colorazioni Classic Black e Stone Grey. Per entrambe le versioni è previsto un prezzo di lancio di 249 euro.