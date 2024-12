Technics aggiunge la compatibilità con Roon Ready Tidal Connect per tre prodotti

Fonte foto: Technics

Technics ha annunciato un’importante novità per la sua gamma di prodotti. Dalla fine del mese di novembre, infatti, tre dei principali prodotti audio dell’azienda possono sfruttare la compatibilità con Roon Ready e con Tidal Connect in modo da garantire un accesso ancora più semplice alla musica in streaming. Chi ha uno dei dispositivi Technics per cui è stata annunciata questa novità non dovrà fare altro che aggiornare il firmware, seguendo le indicazioni fornite direttamente dall’azienda tramite il suo sito ufficiale.

Una novità importante per gli utenti Roon e Tidal

Le novità annunciate da Technics rappresentano un’ottima notizia per chi utilizza i due servizi. Gli abbonati a Roon Ready (accessibile anche con una prova gratuita) possono utilizzare ora il software di gestione musicale in modo ancora più semplice, gestendo la riproduzione sui dispositivi Technics tramite l’app Roon, disponibile sia per computer Windows che per Mac.

Anche per gli utenti Tidal si tratta di una novità importante. Chi sfrutta il servizio di streaming dedicato al mondo della musica, grazie al supporto a Tidal Connect, può ora trasmettere l’audio in riproduzione sullo smartphone o su un altro dispositivo compatibile direttamente al proprio dispositivo Technics, sfruttando al massimo l’audio di qualità messo a disposizione da Tidal ai suoi utenti.

La compatibilità con Roon Ready e con Tidal Connect è ora disponibile per i seguenti prodotti:

SC-CX700 Speaker Wireless Hi-Fi

SL-G700M2 Lettore CD/SACD – Streamer

SU-GX70 Amplificatore di rete

Come aggiornare i dispositivi Technics

Per poter sfruttare la nuova funzione è necessario effettuare l’aggiornamento del firmware del dispositivo Technics. Per farlo è possibile seguire le istruzioni fornite dall’azienda tramite il suo sito web, andando nella sezione Supporto e poi scegliendo Aggiornamento firmware e individuando la sezione dedicata al dispositivo da aggiornare che conterrà tutte le istruzioni utili per completare questa procedura.

La procedura è descritta in inglese. Per chi ha poca dimestichezza con la lingua c’è la possibilità di attivare la traduzione automatica con il browser web (tasto destro su un punto qualsiasi della pagina web e poi “Traduci in italiano” utilizzando Google Chrome, ad esempio). Naturalmente, l’aggiornamento è completamente gratuito.

Al momento, la compatibilità con Roon Ready e Tidal Connect è disponibile solo per i dispositivi indicati. In futuro, però, questa funzione dovrebbe essere messa inclusa del firmware anche di altri dispositivi, in modo da incrementare la potenzialità dei prodotti della gamma Technics.