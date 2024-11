Audio Pro porta in Italia le edizioni WiiM dei diffusori A10 e C10

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Audio Pro ha annunciato l’arrivo dei diffusori A10 e C10 (in foto) che tornano sul mercato nelle Edizioni Speciali sviluppate in collaborazione con WiiM.

Con questa partnership non sono si migliora la user experience, ma i due diffusori in oggetto ricevono le funzionalità di WiiM, la piattaforma per lo streaming audio che permette agli utenti di controllare i device tramite l’applicazione proprietaria e li rende compatibili con i diversi servizi di streaming. Oltre a questo i device sono anche pienamente compatibili con i formati audio ad alta risoluzione, trasformandoli in due prodotti ridotti anche a un pubblico di audiofili.

Audio Pro A10 Edizione Speciale WiiM: scheda tecnica e prezzo

Audio Pro A10 è un diffusore di dimensioni compatto, la soluzione ideale per spazi di dimensioni ridotte oppure per essere integrato in un sistema multi-room.

È composto da un amplificatore da 52 W in classe D, un woofer da 3 pollici a corsa lunga, un tweeter in larga banda BMR (Balanced Mode Radiator) da 1,25 pollici e due radiatori passivi da,5 pollici. La risposta in frequenza va dai 55 Hz fino a 20 kHz.

Tra le connessioni ci sono il WiFi, il Bluetooth 5.0 e l’ingresso per il jack da 3.5 mm. La novità, come già annunciato, sta nell’integrazione del device con l’applicazione WiiM Home che grazie alla nuova versione di WiiM OS permette all’utente di gestire la riproduzione e i vari servizi di streaming utilizzando il proprio smartphone. Tra le piattaforme compatibili ci sono AirPlay, Chromecast Audio, Spotify Connect, TIDAL Connect, DLNA, LMS e Roon Ready (quest’ultima in arrivo prossimamente).

Sempre tramite app è possibile anche accedere all’equalizzatore grafico (con 24 modelli preimpostati) e alle funzioni per la correzione dell’acustica in ambiente. Non manca nemmeno la certificazione Hi-Res Audio per l’audio a 24 bit/192 kHz e la piena compatibilità di questo device con Siri e Google Assistant.

Per impostare questo device all’interno di un sistema multi-room si può passare per WiiM, AirPlay e Chromecast Audio tutto da gestire sempre tramite WiiM Home.

Audio Pro A10 Edizione Speciale WiiM è distribuito in Italia da Exhibo e può essere acquistato al prezzo suggerito di 249 euro.

Audio Pro C10 Edizione Speciale WiiM: scheda tecnica e prezzo

Audio Pro C10 è un diffusore da scaffale, un prodotto di dimensioni più generose rispetto all’A10 e sviluppato per garantire agli utenti maggiore potenza e una buona resa sonora.

Per questo modello l’amplificatore in classe D ha una potenza totale di 80 W (2 amplificatori da 20 W e uno da 40 W). Presenti inoltre un woofer da 5,25 pollici a corsa lunga e due tweeter a cupola morbida da ¾ di pollice. La risposta in frequenza va dai 45 Hz fino a 22 kHz.

Cambiano anche le connessioni e oltre al WiFi e al Bluetooth 5.0, questo modello perde il jack da 3,5 mm a beneficio dell’ingresso RCA. Garantita, invece, l’integrazione con l’applicazione WiiM Home che permette all’utente di accedere alle stesse identiche piattaforme di streaming dell’altro modello, all’equalizzatore grafico e al sistema per la correzione dell’acustica in ambiente.

Presente anche stavolta la certificazione Hi-Res Audio e la piena compatibilità con Siri e Google Assistant. Anche in questo caso, grazie all’app WiiM Home è possibile utilizzare questo device in un sistema multi-room.

Anche Audio Pro C10 Edizione Speciale WiiM è distribuito in Italia da Exhibo e può essere acquistato al prezzo suggerito di 399 euro.