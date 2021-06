Nello spazio con Jeff Bezos, quanto costa un posto sul New Shepard

Una mini vacanza nello spazio costa cara, ma ne varrà sicuramente la pena per l’ancora ignoto vincitore dell’asta che si aggiudicherà un posto sulla navicella New Shepard in partenza il 20 luglio con Jeff Bezos e suo fratello Mark. Il "biglietto" è stato venduto al costo di 28 milioni di dollari. Dopo un mese dall’apertura delle offerte, la compravendita si è conclusa il 12 giugno. La missione della compagnia Blue Origin è la prima con a bordo persone non astronauti e potrebbe dare il via al business del turismo spaziale della compagnia.

L’asta e il volo spaziale con Jeff Bezos

Il volo della New Shepard sarà molto breve, durerà circa 11 minuti e a bordo ci saranno il fondatore della compagnia spaziale Jeff Bezos, suo fratello Mark e un altro passeggero. Ancora per alcune settimane l’identità del vincitore dell’asta resterà segreta perché, come ha affermato la direttrice delle vendite di Blue Origin Ariane Cornell, "dobbiamo ancora completare alcuni documenti finali".

L’asta si è svolta in una struttura di Boston, nel Massachusetts, di proprietà della RR Auction. Decine di operatori telefonici si sono riuniti in una stanza per rappresentare 20 offerenti con un prezzo di partenza di meno di 5 milioni di dollari, 4,8 per esattezza. In meno di 10 minuti la base d’asta è arrivata alla cifra di 28 milioni di dollari. Il ricavato della vendita andrà all’organizzazione benefica senza scopo di lucro di Blue Origin Club For The Future. Il banditore avrebbe anche pronunciato la frase: "Più lo paghi, più ti diverti".

La navicella New Shepard è un razzo riutilizzabile alto poco più di 18 metri con una capsula a forma di goccia e 6 posti a sedere. La missione di circa 10 minuti offre ai passeggeri un’esperienza di vista in microgravità di più o meno tre minuti. Jeff Bezos, il fondatore di Amazon che si dimetterà dalla carica di CEO il mese prossimo, ha annunciato il 7 giugno che partirà nella missione con suo fratello Mark per realizzare il sogno di una vita.

Il prezzo di 28 milioni di dollari per il viaggio suborbitale è circa la metà del costo per un posto in una missione orbitale. In seguito, la capsula Crew Dragon di SpaceX, che ha trasportato solo astronauti del governo sulla Stazione Spaziale Internazionale, lancerà la sua prima missione di astronauti privati ​​in orbita entro la fine dell’anno, con quattro passeggeri che trascorreranno circa tre giorni in orbita.

Stefania Bernardini