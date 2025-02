I due astronauti NASA bloccati in orbita da giugno 2024 per problemi tecnici hanno compiuto una passeggiata spaziale, non priva d'imprevist

Arriva un nuovo aggiornamento che riguarda gli astronauti NASA bloccati nello Spazio e, no, ancora non possono rientrare sulla Terra.

La notizia è che hanno compiuto una passeggiata nello Spazio con un compito ben preciso: ecco quale.

Non proprio “una passeggiata” per gli astronauti NASA bloccati nello Spazio

Da quasi otto mesi, due astronauti della NASA si trovano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ben oltre il tempo previsto per la loro missione. Suni Williams e Butch Wilmore, entrambi esperti piloti collaudatori, ed ex capitani della marina militare statunitense, avrebbero dovuto rimanere nello spazio per una sola settimana, ma una serie di problemi tecnici ha prolungato la loro permanenza, rendendoli di fatto “bloccati” in orbita. Finalmente, dopo mesi di attesa, hanno compiuto insieme la loro prima passeggiata spaziale.

La missione era iniziata lo scorso giugno, quando i due astronauti erano arrivati sulla ISS a bordo della capsula Starliner della Boeing, un veicolo spaziale nuovo che, però, ha mostrato rapidamente una serie di malfunzionamenti. A causa di questi problemi, la NASA ha deciso di riportare la capsula sulla Terra senza equipaggio, lasciando Williams e Wilmore sulla stazione fino a quando non sarà disponibile un’alternativa sicura per il loro rientro.

Nel frattempo, i due astronauti hanno continuato a lavorare, prendendo parte a esperimenti scientifici e attività di manutenzione. La loro recente passeggiata spaziale aveva lo scopo di rimuovere un’antenna guasta e raccogliere campioni sulla superficie della stazione per verificare la presenza di eventuali microrganismi sopravvissuti all’ambiente ostile dello spazio.

L’operazione si è rivelata più difficile del previsto: lo smontaggio dell’antenna ha richiesto quasi quattro ore, con gli astronauti che hanno dovuto affrontare diversi inconvenienti tecnici e la difficoltà di fare manovre nello spazio aperto. La NASA ha monitorato attentamente l’attività, avvisandoli del rischio di frammenti fluttuanti durante la rimozione della componente difettosa. Insomma, svolgere il compito, paradossalmente, non è stato proprio…una passeggiata!

La missione infinita

Per Williams, questa passeggiata in orbita è stata particolarmente significativa: con un totale di nove attività extraveicolari all’attivo, ha superato il record precedente per il maggior tempo trascorso nello Spazio da un’astronauta donna. Il primato apparteneva a Peggy Whitson, che aveva accumulato 60 ore e 21 minuti di attività extraveicolare nel corso della sua carriera.

La situazione di Williams e Wilmore resta tuttavia incerta. Il loro ritorno sulla Terra è stato affidato a SpaceX, ma un ritardo nel lancio dei loro sostituti ha posticipato ulteriormente il rientro, prima fissato per questo febbraio, ora previsto tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Questo significa che la loro missione si estenderà a circa dieci mesi, ben oltre quanto inizialmente pianificato.

Nonostante le difficoltà, i due astronauti continuano a svolgere le loro mansioni con dedizione, dimostrando ancora una volta la straordinaria resilienza e professionalità necessarie per vivere e operare nello Spazio.

Il loro rientro è atteso con grande interesse non solo dalla NASA, ma dall’intera comunità scientifica, che potrà raccogliere preziosi dati sugli effetti di una permanenza così prolungata in microgravità. Nel frattempo, Williams e Wilmore resteranno operativi, contribuendo con la loro esperienza alla ricerca scientifica e alle operazioni della Stazione Spaziale Internazionale.