Fonte foto: Creative Technology

Debuttano i nuovi Creative Aurvana Ace e Creative Aurvana Ace 2. Si tratta dei nuovi auricolari true wireless di tipo in-ear di Creative Technology che provano a coniugare prestazioni di alto livello e comodità di utilizzo. Dal punto di vista tecnico, Ace 2 è un’evoluzione del modello base, di cui arricchisce le specifiche con elementi aggiuntivi. I nuovi auricolari di Creative sono già disponibili in preordine, anche in Italia.

Creative Aurvana Ace: caratteristiche tecniche

Creative Aurvana Ace e Ace 2 hanno dei driver dinamici xMEMS a stato solido in silicio che, secondo l’azienda, sono in grado di fornire un’esperienza sonora “naturale e realistica“, con una risposta in frequenza che va da 5 Hz a 40 KHz. Si tratta di driver da 10 mm realizzati con un nuovo design, con piccole alette montante su un chip in silicio che rispondono a impulsi elettrici per la riproduzione del suono.

Gli auricolari integrano anche la cancellazione del rumore attiva ibrida (ANC), per isolarsi dall’esterno, a cui è possibile alternare la modalità Ambient, pr restare in contatto con i rumori presenti nell’ambiente esterno.

Per migliorare la qualità dell’audio in chiamata Creative ha usato la tecnologia di cancellazione del rumore Qualcomm cVc (Clear Voice Capture) abbinata a un sistema composto da sei microfoni (tre per ogni gemma). C’è anche la certificazione IPX5 che rende gli auricolari ideali anche per l’utilizzo all’aria aperta.

Per quanto riguarda l’autonomia, Creative dichiara fino a 24 ore di utilizzo (considerando anche la carica aggiuntiva della custodia). Non sono disponibili dati più precisi e sarà necessario attendere i primi test per una valutazione dell’autonomia reale degli auricolari (dipendente anche dal ricorso o meno alla cancellazione del rumore.

Entrambe le varianti della nuova serie Creative Aurvana Ace possono riprodurre flussi audio codificati con diversi codec audio, anche il noto ed efficiente LC3 permesso dalla connessione Bluetooth 5.3, oltre ai più diffusi codec SBC, AAC, AptX e AptX Adaptive.

Creative Aurvana Ace 2: le caratteristiche aggiuntive

Aurvana Ace 2 aggiunge alcuni elementi extra come la possibilità di adattare la cancellazione del rumore in tempo reale e in base alle condizioni ambientali. Per una qualità audio superiore, inoltre, Ace 2 integra la possibilità di utilizzo del codec Qualcomm aptX Lossless, sviluppata per garantire una resa sonora simile alla qualità CD (16 bit e 44,1 kHz) ma con un collegamento wireless via Bluetooth senza perdita di qualità.

Creative Aurvana Ace e Ace 2: prezzo

I nuovi auricolari di Creative sono disponibili in preordine tramite il sito ufficiale dell’azienda. I Creative Aurvana Ace arrivano sul mercato con un prezzo di 149,99 euro mentre per i Creative Aurvana Ace 2 è necessario mettere in conto una spesa leggermente più alta, in modo da accedere alle funzionalità aggiuntive di questo modello. In questo caso, il prezzo di vendita è di 179,99 euro.