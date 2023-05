Cubot KingKong 9: il nuovo rugged phone con batteria enorme

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Cubot KingKong 9 è il nuovo rugged phone di Cubot presentato ufficialmente per il mercato cinese e in arrivo il prossimo 7 giugno. Uno smartphone robusto con una scocca in metallo resistente agli urti e alle cadute e tutte le certificazioni civili e militari che attestano la resistenza di questo dispositivo a acqua, polvere, agenti atmosferici e qualunque tipo di sollecitazione che potrebbe mandare in crisi uno smartphone tradizionale.

Tra le specifiche tecniche del dispositivo spiccano sicuramente il processore Mediatek Helio G99 affiancato da ben 12 GB di RAM e una batteria dalla capienza esagerata, con ben 10.600 mAh che permettono un’autonomia di diversi giorni tra una ricarica e l’altra.

Cubot KingKong 9: scheda tecnica

Il nuovo Cubot KingKong 9 ha un display da 6,58 pollici con risoluzione FHD+ (1.080×2.048 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Presente anche uno schermo secondario sul retro, posizionato proprio nello slot dedicato alle fotocamere, da utilizzare per le notifiche, l’orologio e le varie indicazioni sullo stato dello smartphone.

Il processore scelto dall’azienda è un Helio G99 prodotto da MediaTek a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Per il comparto fotografico questo rugged phone ha un sensore principale da 108 MP, una Night Vision Camera da 24 MP da utilizzare al buio o in condizioni di scarsa illuminazione e un sensore per gli scatti macro da 5MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Poiché il chip Helio G99 integra un modem 4G, il Cubot KingKong 9 non può connettersi alle reti 5G. Per il resto, non mancano il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il tracciamento della posizione tramite i satelliti GPS, GLONASS, BDS, Galileo e QZSS.

La batteria è uno dei punti forti di questo dispositivo grazie ai suoi 10.600 mAh con ricarica cablata a 33W. Il sistema operativo è Android 13.

Infine, trattandosi di un rugged phone troviamo le certificazioni civili e militari di resistenza a polvere, acqua, alte e basse temperature, ruggine, funghi, nebbia, sabbia e urti di vario tipo compresi i colpi d’arma da fuoco: IP68, IP69K, MIL-STD-810.

Cubot KingKong 9: disponibilità e prezzo

L’uscita ufficiale del nuovo Cubot KingKong 9 è fissata al prossimo il 7 giugno per il mercato cinese e, al momento, non ci sono ancora indicazioni sull’arrivo nei mercati esteri, anche perché non tutti gli smartphone di Cubot vengono esportati al di fuori della Cina.

Comunque sul sito ufficiale è già possibile preordinare questo rugged phone, acquistandolo tramite store alternativi, al prezzo suggerito di 299,99 dollari per la sola versione disponibile, quella con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.