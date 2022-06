Nuovi auricolari Yamaha: caratteristiche e prezzi

Yamaha ha presentato due nuovi modelli di auricolari: le cuffiette Yamaha TW-E7B sono top di gamma e le Yamaha TW-ES5A di fascia media e dedicate in particolar modo a chi fa sport. Le differenze, come intuibile, non sono concentrate solo nel prezzo ma, soprattutto, nelle funzioni offerte all’acquirente. Sebbene entrambi i modelli siano TWS (true wireless stereo), solo nel modello premium è presente la funzione ANC, la cancellazione attiva del rumore.

A differenziare i due modelli è principalmente la tipologia di uso: le Yamaha TW-E7B sono rivolte a quanti vogliono ascoltare un suono il più fedele possibile alle intenzioni dell’artista, probabilmente mentre sono comodamente seduti sul divano, mentre le Yamaha TW-ES5A sono progettate per gli sportivi e per accompagnare ogni attività outdoor. Confermandosi un brand estremamente attento alla qualità dell’audio riprodotto, ma anche alla salute dei suoi utenti, Yamaha ha incluso in entrambi i prodotti la funzione Listening Care, ossia l’equalizzazione calibrata su qualsiasi volume di ascolto che permette di non alzare troppo il volume per avere un suono pieno e, di conseguenza, di proteggere la salute dell’orecchio.

Yamaha TW-E7B: caratteristiche tecniche e prezzo

Le Yamaha TW-E7B sono cuffiette di tipo in-ear, che entrano nel canale uditivo e lo tappano con i gommini, dotate di driver da 10 mm. Hanno la cancellazione attiva del rumore avanzata (Advanced ANC) particolarmente sofisticata, che sfrutta il suono captato dai microfoni interni all’orecchio per effettuare una correzione personalizzata del suono. In questo modo, afferma Yamaha, il risultato è più preciso e si cancella solo il rumore, non la musica. Yamaha chiama questa tecnologia Listening Optimize.

Le cuffiette pesano 7,3 grammi ciascuna e si collegano alla fonte sonora con il Bluetooth 5.2. L’autonomia dichiarata è di 6 ore per le sole cuffiette, 22 aggiungendo la carica della custodia. Gli auricolari sono certificati IPX5, quindi resistono al sudore e a piccoli schizzi d’acqua.

Gli auricolari sono gà disponibili in Italia, anche su Amazon, al prezzo di listino di 249 euro.

Yamaha TW-E7B auricolari true wireless

Yamaha TW-ES5A: caratteristiche tecniche e prezzo

Le Yamaha TW-ES5A sono cuffiette in-ear dedicate agli sportivi: le alette laterali, infatti, formano una sorta di aggancio sicuro all’orecchio, così da rendere le gemme stabili all’interno del padiglione auricolare.

Che la vocazione sia di essere cuffiette per persone dinamiche è dimostrata anche dalla certificazione IPX7, superiore alla IPX5 che troviamo sul modello premium, che consente di lavare gli auricolari sotto un getto di acqua corrente senza che subiscano danni.

Questo modello, a differenza del precedente, non ha la tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Tuttavia, ha la modalità Suono Ambientale, che riproduce il suono dell’ambiente circostante all’interno dell’orecchio e aumenta di molto la sicurezza nei luoghi dove è fondamentale restare vigili e ascoltare ciò che ci circonda.

Le cuffiette pesano 7,9 grammi ciascuna e sono dotate di driver da 6 millimetri. Si collegano con il Bluetooth 5.2 e hanno una elevata autonomia: fino a 34 ore con la carica della custodia.

Gli auricolari Yamaha TW-ES5A saranno presto disponibili in Italia al prezzo di listino di 169 euro.