La cyclette di Biden ora si vende su Amazon

Per gli appassionati di fitness, il marchio Peloton è sinonimo di prodotti premium, tecnologici, costosi ed esclusivi: fino a qualche giorno fa i prodotti Peloton, tra cui le rinomate cyclette (che annoverano, tra i fan famosi, persino il presidente americano Joe Biden), potevano essere acquistate solo negli showroom o sul sito ufficiale. Adesso, però, Peloton ha stretto un accordo con Amazon per portare i suoi attrezzi sportivi a tutti i clienti dell’ecommerce negli Stati Uniti.

Tra i prodotti in vendita sul colosso dell’e-commerce mondiale ci saranno le cyclette per gli allenamenti indoor Peloton Bike (costa 1.445 dollari) e Peloton Bike+ (2.495 dollari), il Platoon Guide (una sorta di allenatore virtuale dotato di telecamera) da abbinare alla Smart TV, abbigliamento sportivo e accessori per lo sport, ovviamente smart. Per ora sono stati esclusi i tapis roulant. La novità ha destato già molto interesse in USA poiché segna un grande cambio di passo, che si è reso necessario, secondo il nuovo Ceo Barry McCarthy subentrato a febbraio, per ampliare la distribuzione a livello globale e abbassare i costi con l’obiettivo di riportare i bilanci dell’azienda in attivo. I bilanci di Peloton, infatti, sono molto meno brillanti dei suoi prodotti.

Peloton vuole incrementare le vendite

All’inizio della pandemia da Covid-19 e con il lockdown le vendite delle cyclette e dei tapis roulant di Peloton avevano ottenuto una crescita a doppia cifra, mai registrata dal 2012, anno di fondazione della startup. Ma dopo questo periodo di incremento, Peloton ha registrato una contrazione delle vendite.

Ma le cyclette e i tapis roulant Peloton hanno accumulato, nel frattempo, ogni mese circa mezzo milione di ricerche su Amazon, dove però non era possibile trovarle. Dunque, da qui l’idea di usare la piattaforma Amazon per distribuire più facilmente e a chi già lo richiede, i prodotti dell’azienda statunitense di fitness.

Apple potrebbe acquistare Peloton?

L’idea che Apple possa acquisire Peloton, al momento, in difficoltà economiche nonostante la boccata di ossigeno arrivata dal rialzo delle azioni ottenuto al momento dell’annuncio dell’apertura di uno store su Amazon, si fa largo presso alcuni analisti. In realtà sembra più un desiderata che un’indiscrezione degna di una qualche attendibilità. Ma se ne parla.

Il perché è presto detto: Peloton e Apple hanno app (Fitness+ che costa 9,99 dollari al mese e app Peloton che costa 12,99 dollari al mese) e device (l’Applewatch su tutti) che dialogano da sempre. Secondo alcuni analisti sarebbe davvero la quadra per il settore dei dispositivi orientati al monitoraggio delle performance fisiche e parametri di salute.

Tra l’altro, i servizi Apple costano molto meno (sembra strano dirlo ma c’è qualcuno che offre servizi più costosi di quelli della mela morsicata).

Il nodo da sciogliere però è: Apple sarebbe interessata a rilevare un’azienda che progetta e produce strumenti per il fitness per cui non ha alcun know-how?

Peloton su Amazon: il fitness a portata di mano

Tra i prodotti in vendita sullo store Peloton su Amazon sarà possibile, per ora negli Stati Uniti, acquistare oltre alle cyclette e al Platoon Guide, anche una selezione di accessori, tra cui, scarpe da ciclismo, fascia da braccio per il monitoraggio della frequenza cardiaca, abbigliamento sportivo come leggings, canotte, cappelli e tanto altro.

Tra le possibilità di sviluppo, anche il vantaggio per gli iscritti Amazon Prime di usufruire delle sessioni di allenamento.

Perché i prodotti Peloton sono famosi

Le cyclette Peloton e più precisamente i modelli Peloton Bike e Peloton Bike+ sono di fatto un sistema smart composto da display HD, fotocamera e altoparlanti, predisposti per l’allenamento in casa o comunque indoor, che si basa su sessioni registrate o dal vivo, coordinate grazie all’app peloton in abbonamento.

Infine, ogni prodotto è collegabile ad altri in un ecosistema di connessioni, tra smartwatch e altri dispositivi. Peraltro, è possibile abbonarsi all’app anche senza avere acquistato prodotti Peloton.