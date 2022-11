Da party girl ad astronauta della NASA

Può una giovane e frizzante amante delle feste rivelarsi l’ultima speranza del programma spaziale della NASA? Sì, per lo meno nella trama del nuovo film Original intitolato Space Cadet, la cui produzione è terminata da poche settimane e che sarà prossimamente disponibile in streaming su Prime Video.

Scritto e diretto da Liz W. Garcia, il film è prodotto da Stampede Ventures, Greg Silverman e Jon Berg. Gideon Yu, Chris Bosco, Emma Roberts, Liz W. Garcia e Michael Tadross sono i produttori esecutivi.

Di cosa parla Space Cadet

Il film, basato su una sceneggiatura originale, ha per protagonista Rex, una festaiola ragazza della Florida. Dopo una casuale partecipazione a un training insieme ad altri candidati con un curriculum decisamente migliore del suo, la giovane scoprirà di essere l’ultima speranza dalla NASA. Al di là di competenze ed esperienza, infatti, per la missione che la attende servono a quanto pare soprattutto la sua intelligenza, il suo cuore e il suo sangue freddo.

Chi è Liz W. Garcia

Produttrice e sceneggiatrice statunitense, Liz W. Garcia nel corso della sua carriera ha contribuito alla scrittura di Dawson’s Creek, Wonderfalls e Cold Case. Nel 2022 ha anche lavorato sul film The New Guy, mentre in precedenza ha scritto e diretto il film The Lifeguard, con Kristen Bell, uscito nel 2012.

Il cast di Space Cadet

Il ruolo della protagonista, Rex, sarà interpretato da Emma Roberts. L’attrice statunitense, classe 1991, è la nipote di Julia Roberts (con la quale, da bambina, ha recitato nel film I perfetti innamorati) e ha ottenuto fama internazionale grazie alla serie antologica American Horror Story. In passato ha recitato tra le altre cose anche in Unfabulous, Nancy Drew, Appuntamento con l’amore, L’arte di cavarsela, Scream 4 e Come ti spaccio la famiglia.

Nel cast di Space Cadet ci sono anche Poppy Liu (già vista in Hacks), Gabrielle Union (The Inspection e Bad Boys II), Tom Hopper (The Umbrella Academy), David Foley (The Kids in the Hall) e Desi Lydic (Awkward).

Si aggiungono alla squadra anche alcuni attori e attrici annunciate di recente, ovvero Kuhoo Verma (Plan B), Yasha Jackson (The Flight Attendant), Troy Iwata (WeCrashed, Dash & Lily), Andrew Call (Z: The Beginning of Everything) e Josephine Huang. Nel film ci sarà anche la pop star colombiana Sebastián Yatra.

Quando esce Space Cadet

Prime Video non ha ancora annunciato una data precisa per l’uscita in streaming del nuovo film Space Cadet. Considerando che la produzione si è conclusa da poco, però, il debutto potrebbe avvenire nel corso del 2023.

