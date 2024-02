DAZN ha lanciato un nuovo canale gratis

Non è in italiano, ma è gratis e farà comunque piacere anche a moltissimi italiani amanti dello sport: stiamo parlando del nuovo canale gratuito chiamato DAZN Sport, che è stato appena lanciato su YouTube.

La notizia potrebbe spiazzare un po’ gli utenti, ma la logica dietro la scelta del canale YouTube è abbastanza lineare: far conoscere alcuni contenuti prodotti da DAZN anche a chi non è abbonato e, allo stesso tempo, generare miliardi di view e milioni di entrate pubblicitarie.

La differenza tra i contenuti gratuiti e quelli a pagamento, però, c’è come c’è anche la differenza tra contenuti free su YouTube e contenuti free sui canali DAZN che non sono uno, ma almeno due.

Che cos’è DAZN Sport

DAZN Sport è un canale gratuito pubblicato su YouTube da Team Whistle, azienda americana del gruppo DAZN che produce principalmente contenuti destinati ai social e che, tramite questi contenuti, genera 5 miliardi di view al mese a livello globale.

La logica di sviluppo di DAZN Sport è quella tipica dei canali YouTube di oggi: qualche video non troppo lungo (al momento entro i 20 minuti) e moltissimi Short da pochi secondi ciascuno.

I protagonisti dei video sono sempre gli sportivi, ma non mentre sono impegnati nelle competizioni: lo scopo di DAZN Sport è quello di mostrare la vita quotidiana di sportivi più o meno famosi, avvicinando questi personaggi alla loro fan base e a chi ancora non li conosce. E, avvicinando lo sportivo al pubblico, si avvicina anche lo sport che pratica.

Allo stesso modo è possibile anche far conoscere sponsor tecnici e prodotti per lo sport ad un pubblico già interessato, fatto non solo di spettatori tradizionali DAZN (birra e partita davanti la TV, per capirci) ma anche di spettatori appassionati di sport perché lo sport, oltre che guardarlo, lo praticano pure.

Che cos’è DAZN Free

DAZN Sport si aggiunge a DAZN Free che, invece, è fruibile solo tramite l’app di DAZN (anche senza abbonamento, ma previa registrazione). DAZN Free è una nuova modalità di fruizione dei contenuti normali di DAZN, quindi le competizioni sportive, destinata ai tifosi occasionali, quelli che amano vedere una gara ogni tanto, ma non sono disposti a pagare un abbonamento per vederle tutte.

DAZN Free è anche l’occasione di guardare ogni tanto sport nuovi, non presenti nell’offerta che l’utente ha sottoscritto. La speranza di DAZN, in questo caso, è che a qualche utente venga la voglia di passare ad un piano superiore. L’appetito, come si suol dire, vien mangiando.