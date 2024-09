Fonte foto: Ecovacs

In occasione dell’IFA 2024, Ecovacs ha svelato diversi nuovi prodotti. Tra le novità in arrivo c’è, soprattutto, Deebot X8 Pro Omni, nuovo robot per la pulizia dei pavimenti, dotato di mocio integrato. Si tratta di un’importante aggiunta alla gamma di prodotti Ecovacs che intende rafforzare la sua offerta proponendo nuove soluzioni, sempre più efficaci, per la pulizia domestica.

Deebot X8 Pro Omni: caratteristiche

Il nuovo Deebot X8 Pro Omni è dotato di un sistema di lavaggio a rullo che, secondo l’azienda, è in grado di rimuovere le macchie in modo efficace, mantenendo pulito il panno durante tutto il processo di pulizia e senza lasciare residui di sporco o di acqua sul pavimento dopo il lavaggio.

Il sistema Ozmo Roller sviluppato da Ecovacs prevede che il panno passi attraverso un raschietto in ogni rullo, in modo da rimuovere lo sporco e le acque reflue. Tramite un sistema a 16 ugelli, inoltre, il panno viene pulito costantemente. La procedura prevede la realizzazione di circa 200 cicli al minimo, con la rimozione dello sporco e la pulizia del panno.

Il rullo può raggiungere una velocità di 200 giri al minuto, riuscendo a rimuovere anche macchie particolarmente ostinate, mentre la potenza di aspirazione arriva fino a 4.000 Pa. Per la pulizia dei bordi, invece, è integrata la tecnologia TruEdge 2.0, con la possibilità di sfruttare una spazzola laterale adattiva per una pulizia più profonda, mentre il sensore TruEdge 3D permette di superare bordi irregolari e superfici complesse.

Deebot X8 Pro Omni integra anche la tecnologia ZeroTangle 2.0, con un sistema anti-groviglio per una pulizia efficace, senza problemi legati a capelli umani o peli di animali domestici. Il robot è abbinato alla stazione Omni All-in-1, in grado di effettuare il lavaggio del panno con acqua calda a temperatura controllata oltre che l’asciugatura con aria calda ad alta temperatura.

La stazione è in grado di aggiungere in automatico il detergente ed ha un’altezza ridotta a 39 cm, risultando così più facile da posizionare in casa. Sfruttando il modulo visivo AIVI 3D con rilevamento della profondità, il nuovo Deebot X8 Pro Omni è in grado di utilizzare l’AI per rilevare la presenza di macchie e adattare i piani di lavaggio, ad esempio concentrando l’attività su zone che richiedono una pulizia più approfondita.

In tema di intelligenza artificiale, gli utenti avranno la possibilità di interagire (in italiano) con l’assistente Yiko-GPT, sia con una chat di testo che con messaggi vocali, fornendo indicati per regolare il funzionamento del robot. Sarà l’assistente a mettere in pratica quanto indicato dall’utente.

Deebot X8 Pro Omni: prezzo e disponibilità

Non sono ancora disponibili informazioni precise in merito a prezzo e disponibilità del nuovo Deebot X8 Pro Omni. Il nuovo robt dovrebbe essere pronto per la distribuzione internazionale nel corso del 2025 con un prezzo ancora da comunicare.