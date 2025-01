Ecovacs ha svelato i nuovi prodotti in arrivo nel corso dei prossimi mesi in occasione del CES 2025: arriveranno nel primo trimestre dell'anno

Fonte foto: Ecovacs

Ecovacs è tra le aziende che hanno scelto il CES 2025, in corso di svolgimento a Las Vegas fino al 10 gennaio, per svelare le novità in arrivo sul mercato nei prossimi mesi. La gamma ECOVACS si arricchirà con diversi nuovi prodotti con l’obiettivo di rafforzare la posizione dell’azienda tra i leader mondiali nel settore della robotica per i servizi domestici, un segmento di mercato che, negli ultimi anni, è letteralmente esploso e ha attirato l’interesse di diversi produttori e che oggi registra tanta concorrenza e molte alternative per gli utenti.

Le novità Ecovacs al CES 2025

Lo stand Ecovacs al CES 2025 presenta diversi nuovi prodotti. Tra questi c’è Deebot X8 Pro Omni che include la tecnologia di pulizia autolavante istantanea Ozmo Roller oltre a un nuovo sistema di navigazione supportato dall’intelligenza artificiale.

Il robot è dotato di una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e della tecnologia TruEdge 2.0 per migliorare la pulizia negli angoli. C’è anche la funzione AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach, per il riconoscimento degli ostacoli, che possono essere evitati per raggiungere ogni angolo della casa.

Il robot è abbinato alla stazione OMNI 12-in-1. Il lavaggio del mocio avviene a temperatura controllata (40-75° C) e l’asciugatura avviene con aria calda a 63° C. È possibile sfruttare il controllo vocale e la compatibilità con Google Home e Amazon Alexa. C’è anche l’assistente vocale YIKO-GPT. La batteria ha una capacità di 6.400 mAh e, secondo i dati forniti da Ecovacs, garantisce un’autonomia fino a 290 minuti.

Ecovacs ha svelato anche la nuova gamma Deebot T50, con il modello di punta T50 Max che può sfruttare la tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) per migliorare la pulizia, anche grazie a una potenza di aspirazione di ben 18.500 Pa.

Secondo i dati dell’azienda, il sistema garantisce un aumento dell’80% dell’efficacia della pulizia sui tappeti e del 100% della raccolta delle particelle grandi. C’è anche la tecnologia ZeroTangle 2.0 che garantisce, sempre in base ai dati Ecovacs, un tasso di groviglio pari allo 0%.

L’azienda ha annunciato anche il T50 Pro Omni, con design ultrasottile (l’altezza da terra arriva a un massimo di 81 mm), che, secondo Ecovacs, è stato progettato in modo specifico per la pulizia in spazi ristretti, sotto i divani e i letti, sfruttando anche la tecnologia TruEdge 2.0 per la pulizia dei bordi. Ecovacs ha annunciato anche l’arrivo sul mercato globale del nuovo aspirapolvere 2 in 1 X5 Hybrid.

Nuovi tosaerba e lavavetri Ecovacs

Ad arricchire la gamma Ecovacs ci sono i nuovi modelli A3000 LiDAR e A1600 RTK che costituiscono la famiglia Goat A, ultima evoluzione dei tosaerba robotizzati Goat che hanno ottenuto un grande successo in Europa (oltre 40.000 unità vendute nel 2024).

Sono stati svelati anche i nuovi robot lavavetri Winbot, con due modelli in arrivo sul mercato, W2 Pro Omni, pensato per le finestre grandi e dotato di uno spruzzo a tre ugelli oltre che del sistema di pianificazione del percorso Win-Slam 4.0, e Mini, per le finestre piccole e gli spazi ristretti. Entrambi i modelli includono il controllo tramite app.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, Ecovacs non ha annunciato i prezzi dei suoi nuovi prodotti appena svelati al CES. Il sito ufficiale, però, anticipa il lancio nel mese di febbraio 2025, almeno per quanto riguarda il nuovo modello di punta, il Deebot X8 Pro Omni. Anche gli altri modelli svelati al CES dovrebbero arrivare sul mercato italiano nel corso del primo trimestre del 2025. I lavavetri Winbot saranno disponibili da febbraio 2025. Per il momento, invece, non ci sono informazioni sui tempi di lancio dei tosaerba Goat A.