La friggitrice De'Longhi a prezzo stracciato: comprala adesso e la paghi pochissimo

Fonte foto: Amazon

Non la solita friggitrice elettrica. Già dalle forme e dalle dimensioni, la De’Longhi IdealFry si differenzia nettamente rispetto a prodotti similari di altri marchi. Ma l’aspetto esteriore non è che la proverbiale punta dell’iceberg di un elettrodomestico completo e versatile, grazie alla quale preparare manicaretti sani e gustosi per tutta la famiglia e gli amici.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Grazie al suo cestello particolarmente ampio e al sistema di controllo semplice e intuitivo, infatti, la friggitrice ad aria in offerta su Amazon è l’ideale per cucinare velocemente senza però dover rinunciare al gusto e ai sapori. L’esclusiva tecnologia di cottura permette di preparare gustosi piatti croccanti all’esterno e morbidi e succulenti all’interno. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, è più conveniente che mai: risparmi decine di euro sul prezzo consigliato dal marchio italiano e la paghi pocissimo.

DeLonghi IdealFry friggitrice ad aria

Friggitrice ad aria De’Longhi a prezzo mai visto: sconto e offerta

Una delle migliori offerte che troverai oggi su Amazon. E non stiamo parlando solamente di friggitrici ad aria o altri elettrodomestici di piccole dimensioni. La De’Longhi IdealFry è un vero e proprio affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

La friggitrice ad aria dello storico marchio italiano è disponibile sul portale di commercio elettronico per eccellenza con uno sconto del 56% che fa crollare il prezzo al punto più basso mai fatto registrare. Comprandola adesso la paghi solamente 79,90 euro contro i 179,90 euro del prezzo consigliato. I conti sono semplici: oggi risparmi ben 100 euro rispetto al listino.

DeLonghi IdealFry friggitrice ad aria

De’Longhi IdealFry scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatile, facile da utilizzare e compatta. La De’Longhi IdealFry è la friggitrice ad aria perfetta per chi vuole mangiare sano senza però rinunciare al gusto. Merito delle varie modalità di funzionamento preimpostate e di un sistema di cottura che preserva gusti e sapori garantendo allo stesso tempo una croccantezza senza paragoni.

Il cestello da 3,9 litri, poi, permette di cuocere cibo a sufficienza per tutta la famiglia o per gruppi di amici. Potrai prepara snack sfiziosi o pranzi e cene luculliane in una manciata di minuti e senza dover sporcare pentole su pentole o accendere fornelli e forno.

La tecnologia di cottura impiegata – ed esclusiva di De’Longhi – garantisce una distribuzione omogenea del calore e una cottura perfetta di tutte le pietanze. Il sistema di riscaldamento SHS permette di preparare piatti di ogni genere in una frazione del tempo: la resistenza superiore e la ventola forniscono calore ottenendo una frittura perfettamente uniforme.

Le due manopole nella parte alta della friggitrice consentono di scegliere in maniera semplice e veloce sia la durata della cottura sia la temperatura. Sfruttando l’app con decine di ricette facili e alla portata di tutti, potrai dare libero sfogo alla tua fantasia e sorprendere i tuoi ospiti.

DeLonghi IdealFry friggitrice ad aria