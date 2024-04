DeLonghi, la macchina caffè espresso costa pochissimo: è l'affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Fare un ottimo caffè è meno semplice di quanto si possa pensare. Per alcuni, infatti, è una vera e propria arte. Prima di tutto, è necessario utilizzare un’ottima miscela di caffè, ma da sola non basta. Gran parte del "lavoro" è infatti svolto dalla macchina per caffè espresso, che dovrà estrarre una bevanda quanto più possibile profumata e gustosa.

E in questo, poche altre macchine espresso possono battere la De’Longhi La Specialista Arte. Dotata di una pompa di livello professionale e varie tecnologie esclusive, consente di bere caffé (e non solo) degno del tuo bar di fiducia. Il tutto comodamente in casa e ogni volta che si vuole, senza che ci sia bisogno di uscire di casa. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, è più conveniente che mai: potrete acquistarla a un prezzo mai visto in precedenza, risparmiando centinaia di euro.

De’Longhi, la macchina espresso professionale a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione, quella disponibile oggi sulla De’Longhi La Specialista Arte, capace di redenrla doppiamente conveniente. Allo sconto senza precedenti citato in precedenza si aggiunge infatti la possibilità di pagare a rate, senza inetressi né spese di istruttoria.

La De’Longhi La Specialista Arte è disponibile oggi con uno sconto del 38%, con il prezzo che scende al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandola adesso la si paga 499,00 euro contro i 799,00 euro del listino. I calcoli sono semplici: oggi risparmi 300 euro sul prezzo consigliato dallo storico marchio italiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento rateale In questo modo, puoi acquistare la macchina espresso dello storico marchio italiano in cinque rate a interessi zero e la paghi 99,80 euro al mese per cinque mesi.

De’Longhi La Specialista Arte scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Macinatura personalizzata; possibilità di scegliere il livello di temperatura e sistema Latte Art per bevande al latte degne dei migliori bar. Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche di punta di una delle migliori macchine per caffè espresso disponibili sul mercato.

La De’Longhi La Specialista Arte permette di personalizzare ogni singolo aspetto dell’estrazione del caffè. Scelta la vostra miscela di chicchi preferita, potrete macinarla alla perfezione scegliendo uno degli 8 livelli di macinatura che la macchina caffè espresso dello storico marchio italiano mette a disposizione. Scegli poi tra i 3 livelli di temperatura dell’acqua in base alla miscela e al grado di macinatura scelto per una bevanda che risponda a pieno alle tue preferenze.

Il sistema My Latte Art permette poi di creare una crema di latte soffice e compatta, così da poter preparare delle bevande – cappuccino, latte macchiato, latte caldo – da accompagnare alla vostra colazione.

