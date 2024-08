Condizionatore portatile DeLonghi a prezzo stracciato: mai così conveniente

Fonte foto: Amazon

Raffrescare le stanze di casa in maniera veloce ed efficiente non è mai stato tanto semplice. Grazie al condizionatore portatile De’Longhi l’Originale Pinguino PAC EM90 potrai infatti far abbassare velocemente la temperatura in casa evitando di far lievitare i costi della bolletta dell’energia.

Un elettrodomestico, quello dello storico marchio italiano, che permette di godere di tutti i vantaggi di un climatizzatore e che non richiede l’intervento di un installatore o di lavori di muratura per essere utilizzato immediatamente. Inoltre, i condizionatori portatili hanno solitamente prezzi di listino più bassi rispetto ai loro omologhi "fissi". E con lo sconto Amazon, il condizionatore diventa ancora più conveniente: lo puoi comprare con una promozione senza precedenti che ti farà risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Condizionatore portatile De’Longhi al minimo storico: sconto e prezzo finale

Una delle migliori offerte che troverete oggi su Amazon. Come accennato poco più sopra, il Pinguino PAC EM90 di De’Longhi può essere comprato con uno sconto che fa letteralmente crollare il prezzo al punto più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Il condizionatore portatile De’Longhi in offerta su Amazon è disponibile con uno sconto del 41% sul listino. Comprandolo adesso lo paghi 399,00 euro contro i 675,99 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio è considerevole: ti costa circa 300 euro in meno.

De’Longhi l’Originale Pinguino PAC EM90 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Potente, silenzioso e versatile, il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino PAC EM90 è ciò che cercavi per rendere più sopportabili le calde giornate e nottate estive. L’elettrodomestico del produttore italiano assicura infatti un fresco quasi istantaneo in qualunque stanza di casa.

Merito della potenza di raffrescamento di 9800 BTU grazie alla quale sarà possibile far rapidamente scendere la temperatura in stanze di medie e grandi dimensioni (è perfetto per essere utilizzato in stanze fino a 30 metri quadrati).

Il PAC EM90 di De’Longhi offre poi due differenti velocità di ventilazione e diverse modalità di utilizzo. In caso di giornate non troppo calde, ad esempio, si può optare per la sola modalità di ventilazione, così da creare una piacevole brezza all’interno della stanza. O, nelle giornate più calde, si può scegliere di attivare il solo deumidificatore e avere un’aria più fresca e salubre. In alernativa, si può ovviamente utilizzare come condizionatore portatile "a pieno regime" e avere temperature più confortevoli anche nelle giornate più calde.

Per controllarlo, invece, si può optare sia per l’intuitivo pannello touch posto nella parte superiore o per il telecomando. Così sarai in grado di scegliere la funzionalità desiderata senza doverti alzare dal letto o dal divano.

