Pinguino De’Longhi PAC N77 Eco, un condizionatore portatile a un prezzo mai visto

Dopo tanta attesa il grande caldo è arrivato e la corsa ai condizionatori portatili è diventata ormai spasmodica, soprattutto per quelle persone che si ritrovano bloccate in città ancora per qualche settimana e devono cercare una soluzione pratica ed economica per sopravvivere alla calura estiva.

E tra i prodotti più apprezzati su Amazon c’è il Pinguino De’Longhi PAC N77 Eco, un dispositivo semplice e molto pratico che può essere installato in pochi minuti e aiutare gli utenti a trovare un po’ di sollievo in questa calda estate 2024.

Con l’offerta sull’e-commerce, poi, il prezzo scende parecchio al di sotto di 400 euro, lo sconto che in molti stavano aspettando e che non può assolutamente essere ignorato.

Condizionatore Pinguino De’Longhi: caratteristiche tecniche

Pinguino De’Longhi PAC N77 Eco è un climatizzatore portatile compatto che misura ‎750x449x395 mm, ha un peso di 30 kg e un tubo della lunghezza di 120 cm. Un device, insomma, che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente e può essere spostato facilmente grazie alle ruote posizionate sotto di esso.

Ha una potenza di raffrescamento di 8.200 BTU, rappresentando la scelta ideale per quegli utenti che hanno bisogno di raffrescare ambienti fino a 70 metri cubi.

Utilizzare questo condizionatore portatile è molto semplice e l’utente può scegliere tra il telecomando a infrarossi (in dotazione) oppure il comodo display Sensor Touch che trova posto nella parte alta del device. Qui è possibile regolare la temperatura, la velocità di ventilazione, impostare il timer e scegliere una delle tre modalità di funzionamento: raffreddamento, deumidificazione e ventilazione.

Questo climatizzatore è in classe energetica A, a garanzia di una buona efficienza con consumi ridotti e un buon abbattimento dei costi in colletta. Per quanto riguarda, invece, il livello di rumore siamo intorno ai 62 dB, non proprio silenziosissimo ma comunque utilizzabile senza grosse difficoltà anche nelle ore notturne.

Inoltre il dispositivo utilizza il gas refrigerante naturale R290, che rappresenta una soluzione dal basso impatto ambientale.

Infine, anche l’installazione è davvero immediata: basta utilizzare l’apposito kit finestra incluso nella confezione e posizionare il dispositivo senza grosse difficoltà, adattandolo a qualsiasi tipologia di abitazione ma, soprattutto, senza dover passare per costosi lavori di ristrutturazione.

Pinguino De’Longhi PAC N77 Eco: l’offerta Amazon

Il Pinguino De’Longhi PAC N77 Eco ha un prezzo di listino di 499 euro ma grazie ad Amazon per le prossime ore si scende fino a 369,90 euro (-26%, – 129,10 euro), un’offerta da non sottovalutare che rende decisamente più semplice l’acquisto di un buon condizionatore portatile.

