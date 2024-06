De’ Longhi, il climatizzatore portatile a un prezzo assurdo: sconto esagerato

Il Pinguino De’ Longhi PAC EM82 è in promo con uno sconto del 36% e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Ideale per ambienti fino a 80 metri quadrati.

Sta arrivando quel periodo dell’anno in cui senza un condizionatore acceso non è possibile stare nei luoghi chiusi, che sia la stanza di un ufficio o la propria abitazione. Purtroppo non sempre è possibile montare un climatizzatore fisso a parete per mancanza di spazio esterno o per regole condominiali molto stringenti. In casi del genere, l’unica soluzione possibile è un climatizzatore portatile, una soluzione sempre più presente nelle abitazioni e negli uffici italiani.

Oggi vi vogliamo parlare proprio di un condizionatore portatile disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando del Pinguino De’ Longhi PAC EM82, un modello avanzatissimo e con tecnologie innovative che non solo ha la funzione di raffreddamento, ma che permette anche di deumidificare la propria abitazione, oppure di attivare la sola funzione di ventilazione. Un elettrodomestico utilissimo e che oggi trovi al minimo storico con uno sconto eccezionale del 36% che ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

De’Longhi Pinguino in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi su Amazon trovi il climatizzatore portatile Pinguino De’Longhi PAC EM82 in offerta a un prezzo di 399 euro con uno sconto del 36% che fa risparmiare più di 200 euro su quello consigliato. Si tratta di una delle migliori offerte che puoi trovare sul web per un elettrodomestico di questo tipo e non approfittarne sarebbe un errore. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che trovi nella pagina prodotto e che attivi in fase di check-out. La spedizione e la consegna sono gestiti da Amazon e lo ricevi direttamente presso la tua abitazione o il tuo ufficio. Lo puoi anche provare con tutta calma: per effettuare il reso hai 30 giorni di tempo.

Pinguino De’Longhi: le caratteristiche tecniche

Il Pinguino De’Longhi è uno degli elettrodomestici di riferimento quando si parla di condizionatori portatili. Questo modello che troviamo oggi in offerta è la soluzione ideale per rinfrescare la tua abitazione spendendo il giusto e acquistando un elettrodomestico veramente all’avanguardia. Assicura comfort, è facile da montare e da controllare e lo accendi solo quando ti serve. Inoltre, grazie alle pratiche rotelle lo puoi spostare di stanza in stanza, l’importante è avere nelle vicinanze una finestra dove far uscire i liquidi di scarto.

Il climatizzatore portatile De’Longhi ha una potenza di 9400Btu/h, ideale per ambienti fino a 50-60 metri quadrati. Una delle caratteristiche uniche di questo elettrodomestico è la sua versatilità. Infatti, oltre a utilizzarlo per raffreddare l’abitazione, offre anche la funzione deumidificazione o la sola funzione di ventilazione. Si adatta alle tue necessità e puoi gestirlo facilmente tramite il pannello di controllo presente nella parte superiore. Tramite il pannello puoi impostare la temperatura, la velocità, il timer per decidere quando accenderlo e spegnerlo (anche se tu non sei in casa) oppure utilizzare il telecomando in dotazione.

Il Pinguino De’Longhi PAC EM82 ha ricevuto la classe energetica A e consuma relativamente poca energia. Inoltre, è rispettoso dell’ambiente utilizzando il gas refrigerante R290, che è fino a 696 volte più sostenibile dei gas tradizionali.

